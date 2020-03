CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Ha superato i 6mila morti nel mondo la pandemia da Coronavirus. La Germania ha deciso di chiudere, a partire da oggi, i confini con Francia, Svizzera e Austria, mentre anche Austria e Repubblica Ceca hanno iniziato a chiudere bar, ristoranti a limitare gli spostamenti delle persone. Nella giornata di ieri in Francia, nel corso delle elezioni municipali, a Parigi non sono state rispettate dai cittadini che si recavano ai seggi le distanze di sicurezza per scongiurare nuovi contagi. Qui è possibile vedere la mappa interattiva dei contagi in tempo reale. Di seguito gli ultimi aggiornamenti dal mondo sul Coronavirus.

Ore 9,05 – A Wuhan, rischio ancora “grave. State a casa”. Wuhan, la città epicentro dell’epidemia del nuovo Coronavirus, vive un rischio ancora “pesante” e le autorità sanitarie locali hanno invitato a non abbassare la guardia e continuare a rimanere in casa il più possibile. La città da 11 milioni di abitanti, è in quarantena dal 23 gennaio. Wuhan sta ancora affrontando un’epidemia “grave” e ci sono casi di trasmissione locale del contagio, ha fatto sapere la commissione sanitaria municipale della città. “Sebbene il numero di nuovi casi (giornalieri) a Wuhan rimanga ad una sola cifra, ci sono ancora casi di contagio locale”, ha spiegato Zheng Yun, vicedirettore della commissione sanitaria della megalopoli.

Ore 06,15 – I morti nel mondo hanno superato i decessi Cina – Per la prima volta il numero dei morti per il coronavirus nel mondo hanno superato quelli cinesi. Secondo la Johns Hopkins University i decessi fuori dalla Cina sono arrivati a quota 3.241 mentre nello Stato del Dragone risultano 3.213. Pechino ha annunciato oggi altri 14 morti, che portano il totale a 3.213, e 16 nuovi casi che portano i contagi a quota 80.860. Nel mondo, al netto della Cina, i contagi – secondo la Johns Hopkins University – sono oltre 86.000.

Ore 06,00 – In Usa almeno 3.485 casi e 65 morti – E’ di almeno 3.485 casi di coronavirus e 65 decessi il bilancio della pandemia negli Stati Uniti, secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie federali e locali.

ore o5.50 – Usa, oggi nuove regole sul coprifuoco – Gli Usa annunceranno oggi nuove linee guida per contrastare l’epidemia di coronavirus. Lo ha anticipato il vice presidente Mike Pence che guida la task force americana sul Covid-19, precisando che queste nuove regole sono al vaglio delle autorità sanitarie (Cdc) e che le decisioni saranno poi lasciate ai singoli Stati americani

ore 05.30 – Il punto di ieri – Coronavirus, la Germania chiude i confini con Francia, Svizzera e Austria. Austria e Repubblica Ceca iniziano a chiudere. Olanda chiude scuole – Il governo tedesco ha annunciato che da oggi, 16 marzo, chiuderà le frontiere con Francia, Svizzera e Austria. Intanto Vienna chiude negozi, bar, ristoranti, e limita gli spostamenti per i cittadini. Anche Repubblica Ceca verso la chiusura: il premier Andrej Babis annuncia che le attività commerciali, fatto salve le farmacia e gli alimentari oltre a benzinai e altri servizi essenziali, rimarranno chiuse fino al 24 marzo. In Francia il ministro dell’Istruzione Jean-Michel Blanquer ha detto che il Coronavirus colpirà “probabilmente” più della metà della popolazione francese. Trump è risultato negativo al test. Ma non la moglie del premier Pedro Sanchez, risultata positiva al test per COVID-19; in Spagna si è registrata un’impennata di casi: solamente nelle ultime 24 ore accertati 2mila nuovi casi e 135 decessi, il che porta il paese a un totale di 7.753 contagi e 288 vittime. La Spagna è la seconda nazione più colpita in Europa dopo l’Italia. Nel nostro paese la crescita più bassa negli ultimi 3 giorni fra i paesi europei con il maggior numero di casi

ore o5.00 – Coronavirus, i primi 10 paesi al mondo per numero di contagi e decessi. Qui l’infografica

ore o0.00 – Von der Leyen contro la ‘sua’ Germania: “Bisogna condividere mascherine in Europa. Stop a divieti nazionali verso altri paesi”. Leggi la notizia completa

Potrebbero interessarti Coronavirus: l'Olanda chiude i coffee shop Coronavirus, l'Isis ai suoi militanti: "Lasciate l'Europa" Coronavirus: il rapporto shock della sanità britannica

Leggi anche: 1. Il paradosso dei tamponi per il Coronavirus: se un calciatore è positivo fanno test a tutta la squadra, ma non ai medici in prima linea /2. Mascherine gratis per tutti: l’azienda italiana tutta al femminile che ha convertito la produzione industriale per il Coronavirus

3. Coronavirus, i ricercatori cinesi in Italia: “Vi abbiamo portato il plasma con gli anticorpi” /4.“Una nave da crociera trasformata in ospedale contro il Coronavirus: vi spiego perché è una buona idea” (di L. Telese)

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO