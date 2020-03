Tutti i medici deceduti nel corso dell’epidemia di Coronavirus

Quella contro il Coronavirus è una guerra. L’Italia sta facendo del suo meglio per sconfiggere il virus che si è diffuso impietoso nel nostro Paese. Una falce nera che in poche settimane ha contagiato oltre 28mila persone e ucciso quasi 3mila.

A combattere in prima linea ci sono i medici e gli operatori del servizio sanitario che sfidano stanchezza e rischi in questa corsa contro il tempo. A loro TPI dedica un doveroso tributo. Nella fattispecie, vanno ricordati tutti i medici che stanno cadendo in questa guerra.

Altri tre medici sono morti oggi, giovedì 19 marzo, a causa del Coronavirus: a dare l’annuncio la Federazione nazionale degli ordini dei medici. I decessi accertati tra i camici bianchi, spiega la Fnomceo, salgono così a 10 rispetto alla sola giornata di ieri. I tre dottori morti sono Luigi Ablondi, ex direttore generale dell’ospedale di Crema; Giuseppe Finzi, medico ospedaliero di Cremona e Antonino Buttafuoco, medico di base di Bergamo.

Roberto Stella, responsabile dell’Area Formazione della Fnomceo (federazione nazionale medici chirurghi e odontoiatri), e presidente dell’OMCeO di Varese. E poi, oggi, Marcello Natali, segretario Fimmg di Lodi. Ieri, Ivano Vezzulli, medico di Medicina Generale nel lodigiano. Lunedì 16, Mario Giovita, medico di Medicina Generale della provincia di Bergamo. Prima di loro, Raffaele Giura, primario di pneumologia a Como. Carlo Zavaritt, ex assessore e medico bergamasco. Giuseppe Borghi, medico di Medicina Generale a Casalpusterlengo.

Si allunga purtroppo il triste elenco dei medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19. E mentre aumenta il dato ufficiale degli operatori sanitari contagiati, diffuso ogni sera dall’Istituto Superiore di Sanità, molti sono i medici che muoiono improvvisamente, anche se la causa della morte non è direttamente riconducibile al virus, perché il tampone non viene effettuato.

Da oggi, riporteremo i loro nomi qui, grazie all’aggiornamento del Portale Fnomceo, in un triste elenco che verrà via via aggiornato. “Un monito, una lezione per tutti”.

Roberto Stella 11 03 2020

Giuseppe Lanati 12 03 2020

Giuseppe Borghi 13 03 2020

Raffaele Giura 13 03 2020

Carlo Zavaritt 13 03 2020

Luigi Frusciante 15 03 2020

Mario Giovita 16 03 2020

Luigi Ablondi 16 03 2020

Ivano Vezzulli 17 03 2020

Massimo Borghese 18 03 2020

Marcello Natali 18 03 2020

Antonino Buttafuoco 18 03 2020

Giuseppe Finzi 19 03 2020

