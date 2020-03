Coronavirus, trenta persone organizzano una grigliata condominiale: dopo la denuncia scatta la rissa

Avevano organizzato un barbecue tra vicini di casa sul terrazzo condominiale, volendo passare una giornata tutti insieme a cuocere carne e bere vino nonostante le importantissime restrizioni del governo sugli assembramenti e i contatti per via dell’emergenza Coronavirus in Italia, che diventa ogni giorno più seria e di difficile gestione. Ben trenta persone, in un quartiere popolare di Cassino, in via Garigliano, sono dunque state segnalate alle forze dell’ordine dagli altri residenti che, dopo aver visto le scene della grigliata in terrazzo, hanno ritenuto opportuno allertare polizia e carabinieri.

Quando sono sopraggiunte le pattuglie i trenta condomini si sono sparpagliati e dati alla fuga e, venti di loro, sono riusciti a rifugiarsi nelle proprie abitazioni. Non ci sono riusciti, invece, dieci di loro, i quali sono stati dunque denunciati per aver violato le misure previste dal decreto Conte ai fini del contenimento dei contagi da Covid-19. Il tutto si è poi concluso con una rissa: i denunciati, infatti, se la sono presa con i vicini che erano riusciti a scappare, prendendoli a calci e pugni.

