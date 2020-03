Coronavirus, 59 suore positive a Roma: isolati due istituti

Due istituti di suore sono stati isolati a Roma dopo che in totale 59 religiose sono risultate positive al Coronavirus. A dare la notizia è stato l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Sono stati isolati due istituti di suore con un totale di 59 casi positivi”, ha dichiarato in una nota.

“Il primo Istituto è quello delle Figlie di San Camillo di via Anagnina a Grottaferrata dove sono risultate positive 40 suore e una di queste è ricoverata”, spiega l’assessore. Isolato anche l’istituto della congregazione delle suore angeliche di San Paolo sulla via Casilina a Roma dove sono 19 i casi di positività registrati su 21 totali. Di entrambe le situazioni è stato avvisato il Prefetto di Roma e avviate le indagini epidemiologiche delle Asl competenti e del SERESMI – Spallanzani (Servizio regionale per l’epidemiologia, la sorveglianza e il controllo delle malattie infettive)”.

Intanto il comune di Fondi, in provincia di Latina, è stato chiuso a causa dell’elevato numero di contagi. “La situazione di Fondi la conosciamo, la stiamo seguendo e purtroppo questa ulteriore misura è stata necessaria innanzitutto per tutelare i residenti del comune di Fondi, del comprensorio e della Regione”, ha spiegato l’assessore. “Chiederemo un ulteriore sacrificio ai cittadini di Fondi, ma è necessario. Non potranno entrare o uscire dal Comune e saranno interrotte le fermate del servizio pubblico dei trasporti e della linea ferroviaria”.

