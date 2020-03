Coronavirus, Trump annuncia: “All’Italia aiuti sanitari per 100 milioni di dollari”

Coronavirus, Trump annuncia aiuti sanitari all’Italia per 100 milioni di dollari

Gli Usa invieranno all’Italia aiuti sanitari per la lotta al Coronavirus per un totale di 100 milioni di dollari: lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso di una conferenza stampa andata in scena quando in Italia era notte fonda. In arrivo dagli States, dunque, apparecchiature, prodotti sanitari e anche i nuovi kit per i test veloci prodotti dalla Abbot. “Giuseppe (Conte ndr) era molto felice – ha dichiarato Trump nel corso della conferenza stampa – Loro (in Italia ndr) stanno attraversando un momento difficile”.

Coronavirus, Trump: “Il picco dei decessi in Usa in due settimane”

Il colloquio tra Conte e Trump è stato confermato anche dallo stesso presidente del Consiglio italiano, che sul suo profilo Twitter ha scritto: “Conversazione lunga e amichevole con il Presidente Trump. Sono molto grato per la solidarietà e il sostegno degli amici americani. Continuiamo a lavorare insieme per vincere questa difficile sfida”. Intanto, negli Stati Uniti cresce la paura per l’epidemia di Coronavirus. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono verificati 486 morti, il numero più alto di decessi registrato fino ad ora, mentre i casi di contagio ammontano a 161.807, il doppio di quelli registrati in Cina.

Leggi anche: 1. Le ultime notizie sull’epidemia di Coronavirus in Italia / 2. Coronavirus, secondo Harvard “l’Italia ha fallito”

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Trump invia aiuti all’Italia: "Giuseppi was very very happy" | VIDEO Coronavirus, negli Usa numero di contagi doppio rispetto alla Cina Patrick Zaky, posticipata al 6 aprile l'udienza al Cairo