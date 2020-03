Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono sempre numeri da emergenza quelli dell’epidemia da Coronavirus in Italia, anche se gli ultimi dati mostrano una flessione per quanto riguarda i nuovi contagi. L’ultimo bollettino della Protezione civile ha parlato di 75.528 contagiati (+1.648 rispetto al giorno prima), 11.591 morti (+812) e 14.620 guariti (+ 1.590) per un totale di 101.739 casi registrati, mentre il governo si prepara a prorogare le misure di restrizione almeno fino a Pasqua. Qui le ultime notizie sul Coronavirus nel mondo. Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 31 marzo 2020, sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 6,00 – La ripartenza fissata al 4 maggio – 4 maggio. È la data da fissare sul calendario secondo un articolo de La Repubblica. La vera ripartenza in Italia, infatti, potrebbe esserci per questa giornata. Dopo l’ufficializzazione da parte del ministro della Salute Roberto Speranza del prolungamento delle misure restrittive almeno fino a Pasqua, governo e Protezione Civile hanno iniziato a lavorare al dopo. Una lenta e graduale ripresa di alcune attività potrebbe verificarsi già subito dopo Pasqua, ovviamente sempre se i numeri dovessero confermare il superamento dell’epidemia, mentre la maggior parte delle misure di contenimento potrebbero essere mantenute fino al 4 maggio, anche tenendo conto dei ponti che ridurranno i giorni lavorativi. Il governo, infatti, vorrebbe prolungare il lockdown almeno fino a dopo il 1 maggio proprio per evitare possibili uscite di massa nei giorni festivi, che potrebbero vanificare gli sforzi fatti fino ad ora.

CORONAVIRUS ITALIA, COSA È SUCCESSO IERI:

Ore 22,00 – Coronavirus, il bonus per le partite Iva aumenta da 600 a 800 euro – Il governo sarebbe intenzionato a prorogare nel decreto di aprile il bonus previsto per partite Iva e tutti i lavoratori autonomi e ad aumentarlo di 200 euro. Ad anticiparlo questa mattina il viceministro per l’Economia Antonio Misiani in un’intervista a Radio Capital. L’indennizzo, quindi, passerebbe dagli attuali 600 euro a 800 euro. Nello stesso decreto anche un mini reddito per i lavoratori in nero e altre misure a sostegno di lavoratori e famiglie. (Qui la notizia)

Ore 21,17 – Positivo il cardinale vicario di Roma – Il cardinale vicario di Roma Angelo De Donatis è risultato positivo dopo essersi sottoposto al test per il Covid-19. De Donatis aveva accusato dei sintomi e, dopo la verifica del tampone, si trova ora ricoverato al Policlinico Universitario Fondazione Agostino Gemelli IRCCS. Secondo quanto riferito da Repubblica il cardinale, che accusa febbre ma versa in buone condizioni, non sarebbe stato a contatto con Papa Francesco nei giorni scorsi. Sottoposti a isolamento preventivo tutti i collaboratori più stretti.

Ore 21,00 – Bari, 25 positivi in un centro anziani – Venticinque persone risultate positive a Covid-19 nel centro anziani Nuova Fenice di Noicattaro, in provincia di Bari. La struttura è sotto osservazione da parte del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Bari: tra i contagiati ci sono direttore sanitario e caposala. Nei prossimi giorni saranno eseguiti tamponi sugli altri ospiti. Al momento sono presenti in struttura 106 persone di cui 45 disabili e 61 anziani.

Ore 20,30 – Speranza: “Proroga misure di contenimento almeno fino a Pasqua” – “Nella riunione del comitato tecnico scientifico svoltasi stamattina è emersa la valutazione di prorogare tutte le misure di contenimento almeno fino a Pasqua. Il governo si muoverà in questa direzione”. Lo afferma il Ministro della Salute, Roberto Speranza.

Ore 19,20 – Salvini: “Poteri speciali a Orban? Rispetto la scelta del Parlamento ungherese – “Poteri speciali a Orban per combattere con forza il virus? Saluto con rispetto la libera scelta del parlamento ungherese (137 voti a favore e 53 contro), eletto democraticamente dai cittadini. Buon lavoro all’amico Victor Orban e buona fortuna a tutto il popolo di Ungheria in questi momenti difficili per tutti”. Così il leader della Lega Matteo Salvini commenta il voto del Parlamento di Budapest che oggi ha accordato al premier Orban pieni poteri per la gestione dell’emergenza Coronavirus.

Ore 18,53 – Oms auspica “stabilizzazione” vicina per Italia – “Se si pensa che il lockdown in Italia è in vigore da 2-3 settimane, a diversi livelli, e se ci basiamo sull’esperienza di quanto avvenuto in Cina e non per forza su modelli matematici, dovremmo iniziare a vedere una stabilizzazione” dei nuovi casi di contagio, “perché quello che osserviamo adesso è il risultato dell’esposizione al virus avvenuta due settimane fa”. Lo ha detto Michael Ryan, direttore esecutivo dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), nel briefing da Ginevra dedicato all’emergenza Covid-19. “Speriamo che sia Italia che Spagna siano vicini alla stabilizzazione”, ha continuato, “ma la questione poi è come far calare i numero dei contagi e questo è qualcosa che non avviene da solo”.

Ore 18,10 – Nicola Zingaretti e Piero Chiambretti sono guariti dal Coronavirus – “Dopo 23 giorni di isolamento domiciliare sono risultato negativo a due tamponi consecutivi. Ho passato delle brutte giornate, ma sono guarito”. Lo dice Nicola Zingaretti, segretario Pd, in un video pubblicato su Facebook. Anche il noto presentatore Piero Chiambretti è guarito e oggi è stato dimesso dall’ospedale Mauriziano di Torino dove era ricoverato dal 16 marzo scorso insieme alla madre Felicita anche lei contagiata e che però non ce l’ha fatta. Il conduttore di “#CR4-La Repubblica delle donne” era risultato positivo al Covid-19 e dopo due lunghe settimane di lotta contro il virus oggi finalmente torna a casa. Ora lo aspetta un periodo di convalescenza.”Ringrazio con tutto il cuore il personale sanitario del Pronto Soccorso dell’ospedale Mauriziano di Torino che mi ha assistito e curato con abnegazione, passione e grande umanità in questi lunghi giorni di malattia e di sconforto psicologico. Sono guarito, ho due tamponi negativi. Un messaggio di speranza che voglio condividere e trasmettere a tutti”. (Qui la notizia)

Ore 18,00 – Il bollettino della Protezione civile di oggi – Ecco i dati aggiornati sull’epidemia di Coronavirus in Italia, forniti come sempre dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa delle ore 18. In Italia, a oggi, ci sono 75.528 contagiati (ieri erano 73.880, +1.648), 11.591 morti (ieri erano 10.779, +812) e 14.620 guariti (ieri 13.030,+ 1.590). I casi totali, quindi, sono arrivati a 101.739 (ieri erano 97.689, +4.050). Il totale dei ricoverati con sintomi è di 27.795 (ieri 27.386, +409), mentre i pazienti in terapia intensiva sono attualmente 3.981 (ieri 3.906, +75). In isolamento domiciliare ci sono invece 43.752 persone (ieri 42.588, +1.164). Il bollettino di oggi.

