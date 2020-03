Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il Coronavirus continua a produrre nuovi contagiati e nuove vittime in tutto il mondo. Secondo i dati della Johns Hopkins University, fino ad ora sono oltre 780mila le persone che hanno contratto il Covid-19 e più di 35mila i morti a causa dell’infezione. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus in tempo reale.

Ore 6,00 – Si aggrava il bilancio negli Stati Uniti – Si aggrava sempre di più il bilancio negli Stati Uniti d’America a causa dell’epidemia di Coronavirus. Secondo gli ultimi dati forniti dalla Johns Hopkins University, il numero di casi di Covid-19 negli States è il doppio di quelli registrati in Cina. I contagiati negli Usa sono 161.807 contro gli 82.198 registrati in Cina. I decessi, invece, ammontano a 3.008 con oltre 400 vittime (486, il numero più alto registrato dall’inizio dell’epidemia) in appena 24 ore. Intanto, il presidente statunitense Donald Trump continua a ostentare sicurezza sul futuro dell’epidemia. Trump, infatti, ha detto che gli Usa sarebbero pronti nel caso in cui nel prossimo autunno vi fosse una nuova ondata di Coronavirus.

CORONAVIRUS ITALIA, COSA È SUCCESSO IERI:

Ore 19,05 – Arabia Saudita, cure gratuite per tutti contagiati – L’Arabia Saudita pagherà i trattamenti medici per tutti i cittadini e residenti che vengono contagiati dal coronavirus. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Tawfiq Al-Rabiah. Il tweet è stato rilanciato dal direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus,che ha ringraziato il re Salman per “la leadership e l’impegno per garantire che tutti abbiano i servizi sanitari necessari per combattere il Covid-19”. “Speriamo che altri Paesi seguano il tuo esempio di leadership e solidarietà”, ha aggiunto. Finora, nel Regno wahabita sono stati registrati 1.453 contagi e otto morti, il numero più alto tra i Paesi del Golfo.

Ore 16,18 – Il principe Carlo è guarito. L’erede al trono esce dalla quarantena – È guarito il principe Carlo. Risultato positivo al test del Coronavirus, a cui si era sottoposto dopo avere sofferto lievi sintomi, il 71enne erede al trono “non è più in autoisolamento”, avendo completato i sette giorni di quarantena prescritti dalle norme britanniche, afferma una nota di Clarence House, la sua residenza ufficiale londinese. Sin da prima di sentirsi male, Carlo si trovava a Birkhall, la propria residenza in Scozia, sul territorio di Balmoral, il parco che ospita la residenza estiva della regina. Dopo il tampone positivo a Edimburgo, il principe è tornato a Birkhall e ha passato una settimana in isolamento totale.

