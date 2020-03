Coronavirus in Italia, il bollettino della Protezione civile di oggi, lunedì 30 marzo

Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 30 marzo: morti, contagi, guariti

Come ogni giorno anche oggi, lunedì 30 marzo 2020, la Protezione civile ha fornito – nella consueta conferenza stampa delle ore 18 – i dati relativi all’epidemia di Coronavirus in Italia contenuti nell’ultimo bollettino.

I numeri restano seri, ma qualche dato positivo e significativo c’è. Il trend di questi di giorni parla infatti di un calo costante dei decessi e dei pazienti in terapia intensiva. Una piccola luce in fondo al tunnel che fa ben sperare, anche se la strada è ancora lunga. Questi i dati: sale a 75.528 il totale dei pazienti positivi al Coronavirus in Italia. I guariti salgono a 14.620, mentre il totale di deceduti sale a 11.591. Il numero dei casi totali in Italia sale a 101.739. Qui le ultime notizie sul Coronavirus nel mondo. Di seguito le ultime notizie di oggi, lunedì 30 marzo 2020, sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

