Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – I numeri restano seri, ma qualche dato positivo e significativo c’è. Il trend di questi di giorni parla infatti di un calo costante dei decessi e dei pazienti in terapia intensiva. Una piccola luce in fondo al tunnel che fa ben sperare, anche se la strada è ancora lunga. Questi i dati: sale a 73.880 il totale dei pazienti positivi al Coronavirus in Italia. I guariti salgono a 13.030, mentre il totale di deceduti sale a 10.779. Il numero dei casi totali in Italia sale a 97.689. Qui le ultime notizie sul Coronavirus nel mondo. Di seguito le ultime notizie di oggi, lunedì 30 marzo 2020, sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 10,22 – Grillo: “È ora del reddito universale per tutti” – “E’ arrivato il momento di mettere l’uomo al centro e non piu’ il mercato del lavoro. Per fare ciò si deve garantire a tutti i cittadini lo stesso livello di partenza: un reddito di base universale, per diritto di nascita, destinato a tutti, dai più poveri ai più ricchi”. Lo propone sul suo blog Beppe Grillo sottolineando che ​”La via d’uscita da questa crisi non può essere come quella del 2008, quando si è preferito salvare le banche a discapito del popolo”.

Nel lungo post Grillo parte dalla premessa che “L’Organizzazione internazionale del lavoro stima che la disoccupazione globale potrebbe colpire 25 milioni di persone (la crisi del 2008 ha comportato un aumento di 22 milioni di disoccupati). Si prevede una caduta libera delle entrate, un aumento esponenziale della disoccupazione e una riduzione del numero di ore lavorative. Milioni di persone cadranno sotto la soglia della povertà”. In pratica “Milioni di italiani non avranno nei prossimi mesi un’entrata garantita”. Ma “Se nel 2007 avevamo affrontato una crisi finanziaria, che si era propagata all’economia reale, qui siamo di fronte a qualcosa di molto più radicale, una crisi che investe tutti i settori. Le restrizioni agli spostamenti, al commercio e alla vita di tutti i giorni avranno gravi ripercussioni sui mercati delle imprese e sul benessere delle persone. Ci sono interi settori che subiranno le conseguenze di questa crisi fino alla fine dell’anno, forse alcune filiere non si riprenderanno mai o non torneranno più come prima. Potrebbe esserci un rapidissimo cambio del mercato del lavoro. Abbiamo sempre detto che circa il 50% dei posti di lavoro negli anni sarebbero scomparsi per l’automazione e i cambiamenti tecnologici. Quei cambiamenti adesso sono avvenuti non in anni, ma in un solo mese. Con un colpo di tosse”.

Ore 9,00 – Brusaferro (Iss): “Contagi in calo, importanti i dati di Pasqua” – Intervistato da La Repubblica, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro ha dichiarato che in Italia c’è un rallentamento dei contagi: “Assistiamo a un appiattimento della curva, non ci sono sono ancora segnali di discesa, ma va meglio. Le importanti misure che sono state adottate stanno mostrando i loro effetti”. Per quanto riguarda la fine del lockdown, Brusaferro sostiene che bisogna “arrivare fino a Pasqua e poi guardiamo i dati per stabilire come procedere”.

Ore 07.40 – Salvini propone di reintrodurre il servizio militare obbligatorio – Per il dopo virus il leader della Lega Matteo Salvini, ospite da Barbara D’Urso, ha proposto di reintrodurre il servizio militare obbligatorio. Con il servizio di leva infatti, secondo Salvini, sarebbe possibile avere “ragazzi e ragazze addestrati e pronti in caso di emergenza”. Per il leghista, insomma, la leva obbligatoria permetterebbe di mobilitare più risorse da destinare a situazioni di crisi.

ore 07.15 – Conte: “Uscita dal lockdown sarà graduale” – Il lockdown dell’Italia non può durare a lungo, “è una misura molto dura economicamente”, dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che in un’intervistato dal quotidiano spagnolo ‘El Pais’ non indica i tempi del ritorno alla normalità ma si limita a dire che l’isolamento “non può essere prolungato troppo a lungo”. Il premier spiega che “per le scuole e le università si può provare a introdurre modifiche. Anche per gli esami e le valutazioni di fine anno in modo da non far perdere agli studenti l’anno scolastico o l’esame universitario”. Ma, sottolinea, “è prematuro” dire quando terminerà il blocco: “Quando il comitato scientifico afferma che la curva inizia a scendere, possiamo studiare le misure di rallentamento. Ma dovrà essere molto graduale”, afferma Conte.

Ore 6,00 – Nuove speranze da un vecchio farmaco – Nuove speranze contro il Coronavirus potrebbero arrivare da un vecchio farmaco. Secondo quanto svelato dal virologo Roberto Burioni, infatti, al laboratorio di virologia del San Raffaele di Milano sono stati condotti dei test in laboratorio sul Plaquenil, un farmaco in uso da quasi 70 anni contro la malaria. E i test hanno dato risultati incoraggianti. “Nel 2005 – scrive Burioni sul suo sito, Medical Facts – alcuni ricercatori statunitensi si sono accorti che l’antimalarico aveva in laboratorio una forte attività antivirale contro il Coronavirus responsabile della Sars, sparito nel 2004. Secondo Burioni, nelle simulazioni effettuate in laboratorio il farmaco ha avuto i risultati migliori quando è stato somministrato prima e dopo l’infezione. “I dati che abbiamo ottenuto suggeriscono che una sperimentazione clinica di questo farmaco dovrebbe essere svolta somministrando il farmaco non solo quando il paziente sta male, ma già prima dell’infezione”.

CORONAVIRUS ITALIA, COSA È SUCCESSO IERI:

Il bollettino di domenica 29 marzo – Sale a 73.880 il totale dei pazienti positivi al Coronavirus in Italia (+3815 rispetto a ieri). I guariti salgono a 13.030 (+646), mentre il totale di deceduti sale a 10.779 (+756 rispetto a ieri). Il numero dei casi totali in Italia sale a 97.689 (+5217). (QUI il bollettino completo di oggi)

Controllati 203mila cittadini: oltre 5mila denunce. 49 persone positive in giro in violazione di quarantena – Nella giornata di ieri sono stati controllati 203.011 persone e 84.941 esercizi commerciali e attività. Le persone sanzionate in via amministrativa per i divieti sugli spostamenti sono state 4.942; le persone denunciate per false attestazioni nell’autodichiarazione 142 e quelle denunciate per violazione della quarantena 49. Gli esercizi commerciali sanzionati sono stati 151; 22 i provvedimenti di chiusura delle attività. Dall’11 al 28 marzo sono stati controllati complessivamente 3.069.879 persone e 1.419.869 esercizi commerciali.

La mappa dei contagi in Italia

Boccia: “Inevitabile prorogare le misure”. “Le misure in scadenza il 3 aprile inevitabilmente saranno allungate. I tempi li deciderà il consiglio dei ministri” sentito il parere del comitato scientifico e delle “categorie competenti”. E’ quanto ha affermato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, intervistato da Maria Latella, per SkyTg24. “Parlare di riapertura è irresponsabile”, ha insistito Boccia.

Sindaci lombardi Lega contro Conte: “Indignati presa in giro Dpcm”. I sindaci della Lega in Lombardia prendono posizione contro il Dpcm annunciato ieri dal premier Conte. “Come sempre questo governo, anche in piena fase di emergenza, scarica i problemi sui Comuni. Come sindaci ci sentiamo presi in giro: i cittadini devono sapere che i 4 miliardi e 300 milioni annunciati ieri sera da Conte non sono soldi che lo Stato dà ai Comuni, ma sono l’anticipo di quello che lo Stato deve già ai Comuni per il Fondo di Solidarietà comunale, alimentato dai soldi dei Comuni stessi. In sostanza il governo sta facendo l’elemosina con i nostri soldi, già alle prese con una coperta sempre troppo corta. Come amministratori ci chiediamo: come verranno ripartiti questi soldi?”. E aggiungono: “Noi sindaci del Nord siamo abbandonati a noi stessi e come al solito ci viene chiesto di cavarcela da soli, anche nel bel mezzo di un’emergenza sanitaria di questa portata”.

Riaperture saranno lente e scaglionate: ultimi bar e discoteche. Controlli serrati per Pasqua.

ESCLUSIVO TPI: Una nota riservata dell'Iss rivela che il 2 marzo era stata chiesta la chiusura di Alzano Lombardo e Nembro. Cronaca di un'epidemia annunciata

Il sindaco Gori a TPI: "Le bare di Bergamo sono solo la punta di un iceberg, i nostri morti sono quasi tre volte quelli ufficiali"

Coronavirus, tamponi per asintomatici? Solo ai privilegiati. Così prolifera il business dei test privati

