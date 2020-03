Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – In Spagna da oggi stop alle attività non essenziali come in Italia. In America invece Trump rinuncia alla quarantena per New York e dispone lo stop ai viaggi. Oltre 30mila morti nel mondo per Covid-19. Un terzo dei decessi è avvenuto in Italia, ma preoccupa anche la situazione della Spagna, dove i decessi sono 6.500 con un incremento di 838 in sole 24 ore. Qui le ultime notizie sull’epidemia di Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus in tempo reale.

Ore 10,28 – Easyjet mette a terra tutta la flotta – ​Easyjet, a seguito delle restrizioni di viaggio “senza precedenti imposte dai governi” in risposta alla pandemia del coronavirus e “dell’implementazione di regimi di confinamento in molti Paesi europei”, ha messo oggi a terra la sua intera flotta di aerei. ​In questa fase – specifica una nota della compagnia aerea – non è possibile stabilire con certezza una data di ripresa dei voli commerciali. In ogni caso – prosegue Easyjet – “continueremo a monitorare regolarmente le normative e lo stato della domanda e forniremo un aggiornamento al mercato non appena possibile”.

Ore 8,30 – Regno Unito: 20mila ex sanitari rientrati in servizio – Circa 20mila ex membri del personale del servizio sanitario nazionale britannico sono rientrati al lavoro per aiutare il Paese a contrastare la lotta all’epidemia di Covid-19. Lo ha reso noto il premier Boris Johnson in un tweet.

ore 07.10 – Morto il cantante Joe Diffie – Il cantante country Joe Diffie, 61 anni, vincitore di un Grammy Award, è morto domenica a causa delle complicazioni del coronavirus, lo scrive la Cnn citando la sua agenzia editoriale Adkins Publicity. Venerdì, Diffie aveva dichiarato di essere risultato positivo al coronavirus: “Sono sotto le cure di medici professionisti e attualmente sono in cura. La mia famiglia ed io stiamo chiedendo la privacy in questo momento. Vogliamo ricordare al pubblico e a tutti i miei fan di essere vigili, cauti e attenti durante questa pandemia”. Nato a Tulsa, Oklahoma, Diffie è stato membro per 25 anni del Grand Ole Opry. Tra i suoi successi ci sono stati “John Deere Greene” e “Home”.

ore 06.30 – Trump: “Stiamo lavorando molto per aiutare l’Italia” – “Stiamo inviando all’Italia molte cose di cui non abbiamo bisogno. E la stiamo aiutando in modo monetario. Stiamo aiutando molto l’Italia”. Così il presidente Usa Donald Trump ha risposto a una giornalista che gli chiedeva come mai all’Italia, storica alleata degli Usa, siano arrivati aiuti da Cina, Cuba e Russia ma non dagli Usa. “Stiamo lavorando a stretto contatto con l’Italia, e stiamo lavorando con la Spagna. Stiamo lavorando con tutti”. “Il picco dei decessi per coronavirus si avrà in due settimane”, ha detto Trump nel briefing con la task force sul Covid-19. Ed è per questo che “prolunghiamo fino al 30 aprile le linee guida sul distanziamento sociale”. “Abbiamo più casi perché siamo il Paese che fa più test”, ha aggiunto il presidente Usa.

Trump ha anche annunciato un ponte aereo per portare a New York il materiale sanitario per affrontare l’epidemia di coronavirus. Il presidente Usa ha dichiarato che ieri mattina è arrivato al JFK di New York il primo aereo con due milioni di mascherine e tute, oltre 10 milioni di guanti e 70.000 termometri. Ha annunciato che arriveranno altri 51 voli con forniture e pensa che ci saranno anche “cose internazionali”. Trump ha anche annunciato che è stato approvato un nuovo test per ottenere i risultati sulla presenza del Covid-19 entro cinque minuti. “Lo spiegamento di test rapidi sconfiggerà il virus”, ha detto.

Germania, morto suicida il ministro delle Finanze dell’Assia, Thomas Schäfer. “Sotto stress per la crisi causata dalla pandemia”. (Qui la notizia completa)

Usa 2.191 morti, Fauci “ne rischiamo 200mila”- Negli Stati Uniti il numero dei morti per il coronavirus ha superato i 2 mila (2.191 all’ultimo conteggio) ma è possibile che si arrivi a una cifra “tra i 100 mila e oi 200 mila”: a lanciare l’allarme è Anthony Fauci, il capo dell’istituto per le malattie infettive Usa, in un’intervista alla Cnn. Fauci ha spiegato che i modelli che indicano un numero di vittime di un milione “sono quasi certamente fuori strada”. “Non è impossibile ma è molto, molto improbabile”, ha affermato Fauci. La stima del noto epidemiologo è di “milioni di casi e un numero di vittime compreso tra le 100 mila e le 200 mila. “Non voglio sbilanciarmi su questo”, ha però avvertito, “si tratta di numeri talmente in movimento che che ci si può facilmente sbagliare e si possono fuorviare le persone”. Fauci si è mostrato più ottimista sul fronte delle forniture di test: “Rispetto a un paio di settimane fa ne abbiamo in numeri straordinariamente più alti”. Le restrizioni, però, resteranno ancora a in piedi” “Non sarà questione dei settimane”, ha sottolineato, non sarà domani e non sarà certamente la prossima settimana. Ci vorrà un po’ di più di così”.

Giappone tv: “Olimpiadi al via 23 luglio 2021”. Potrebbe essere venerdì 23 luglio del 2021 la data di inizio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 posticipate di un anno a seguito della pandemia di Coronavirus. La nuova possibile data viene indicata dalla televisione giapponese NHK. Il Comitato Olimpico Internazionale e gli organizzatori giapponesi hanno fissato come ultima data proprio quella del 23 luglio del prossimo anno. Se così sarà, la cerimonia di chiusura si terrà l’8 agosto. Quest’anno le Olimpiadi erano programmate dal 24 luglio al 9 agosto. La decisione ufficiale dovrebbe essere presa nel mese di aprile.

Spagna, 838 morti in un giorno. Nelle ultime 24 ore in Spagna sono stati registrati 838 decessi legati al Covid-19, portando il totale delle vittime della pandemia a 6.528. I casi totali di contagio sono invece 78.797.

Wuhan, dubbi sul reale numero delle vittime del Coronavirus. Qui la notizia completa.

Francia, muore l’ex ministro ​Patrick Devedjian. L’ex ministro francese e presidente del consiglio dipartimentale dell’Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian, è morto di Covid-19. Ne dà notizia il dipartimento parigino. L’ex ministro, 75 anni, aveva annunciato tre giorni fa di essere stato contagiato dal nuovo Coronavirus.

Nuovo balzo di casi in Giappone: totale sale a 2.211. Il Giappone ha registrato 194 nuovi casi di Covid-19 in 24 ore, segnando così il più grande aumento da quando si è diffusa la pandemia. Lo ha reso noto il ministero della salute. I casi totali sono 2.211, di questi 712 provenienti dalla nave da crociera Diamond Princess. I decessi sono invece 62, tre nelle ultime 24 ore e dieci a bordo della nave.

Salta Salone auto Detroit, l’area diventa un ospedale. Salta l’edizione 2020 del North American International Auto Show, il Salone dell’auto di Detroit, che era in programma per giugno: il Tcf center dove solitamente viene ospitato l’evento globale è stato indicato come centro di emergenza per combattere la pandemia di Covid-19.

Canada, guarita la moglie del premier Trudeau. La moglie del premier canadese Justin Trudeau, Sophie Grégoire, ha annunciato di essere guarita dal Coronavirus che aveva costretto il marito all’auto-isolamento per due settimane. “Mi sento molto meglio. Ho ricevuto un referto positivo dal mio medico” e dai servizi sanitari pubblici di Ottawa, ha dichiarato in un messaggio su Facebook. Era risultata positiva al Covid-19 il 12 marzo, dopo essere rientrata da un viaggio a Londra.

Retromarcia di Trump su quarantena New York. ​”Non sarà necessaria una quarantena”, il presidente americano, Donald Trump, abbandona l’ipotesi di mettere in quarantena lo Stato di New York e alcune parti degli Stati di New Jersey e Connecticut dopo una forte opposizione dei governatori e gli avvertimenti sul panico che la decisione potrebbe scatenare tra la popolazione. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno tuttavia consigliato ai residenti dello Stato di New York di non viaggiare se non per motivi essenziali. La quarantena di due settimane, che avrebbe impedito ai residenti di uscire, sarebbe stata la misura più dura finora adottata dal governo degli Stati Uniti per rallentare la diffusione della pandemia.

