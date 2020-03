Coronavirus, secondo Harvard “l’Italia ha fallito”

Coronavirus, secondo Harvard “Il modello Italia ha fallito”

“Gli Usa e gran parte dei Paesi europei, si sono mossi in netto ritardo così da non riuscire a contenere il Covid-19 nelle sue fasi iniziali. Oggi si può solo cercare di limitare il dilagare del contagio; ma, nel farlo starebbero ripetendo quegli stessi errori iniziali che in Italia avrebbero reso la pandemia un vero e proprio disastro: nel giro di pochissimo tempo il Paese è stato colpito da un violentissimo tsunami, costellato da un quotidiano stillicidio di morti, e oggi saremmo di fronte alla più grande crisi mai attraversata dal Paese dal secondo conflitto mondiale”.

Questo è il quadro, impietoso, tracciato sulla nota rivista scientifica Harvard Business Review da Gary P. Pisano (professor of Business Administration all’Harvard Business School), Raffaella Sadun (professor of Business administration all’Harvard Business School) e Michele Zanini (managing director of the Management Lab).

La prima parte del saggio fotografa la situazione italiana appena è scoppiata l’epidemia: “Nel giro di alcune settimane (dal 21 febbraio al 22 marzo), l’Italia è passata dalla scoperta del primo caso ufficiale di Coroanvirus al lockdown dell’intero Paese, e ciò attraverso una serie di decreti finalizzati a inibire i movimenti della popolazione, a imporre il distanziamento sociale e che hanno portato alla progressiva chiusura di tutte le attività non essenziali”.

Un “fallimento sistemico nell’agire rapidamente”

Quello che è accaduto nel nostro paese, secondo i ricercatori Usa, è stato “un fallimento sistematico nell’assorbire e agire rapidamente ed efficacemente in base alle informazioni esistenti”. Perché, spiegano gli esperti, non c’era “una completa mancanza di conoscenza di ciò che doveva essere fatto”, in quanto c’era “l’esempio della Cina”.

Esistono, secondo i ricercatori, fattori dominabili e altri fuori dal controllo umano, come la sfortuna, banalmente. Ma altri fattori sarebbero sintomatici dell’incapacità della leadership italiana di riconoscere la portata della minaccia e di mettere in campo una risposta complessiva in grado di tener conto di errori e successi nel breve periodo.

Gli autori riconoscono la difficoltà nel prendere decisioni critiche sotto stress, in tempo reale, con dati scarsi e nel pieno dispiegarsi della crisi, ma individuano alcuni elementi teorico/pratici che potrebbero diventare patrimonio comune nella gestione complessiva dell’emergenza.

Rischi sottostimati

Uno dei primi fattori ad aver condizionato le scelte del governo italiano sarebbe un meccanismo psicologico che ci fa cercare informazioni che confermino il nostro modo di vedere le cose, scartando quelle che sono in contrasto alla nostra visione. In pratica abbiamo fatto di tutto per sottovalutare i rischi. “I problemi come le pandemie, che si evolvono in modo non lineare (per esempio, iniziano in piccolo ma si intensificano in modo esponenziale), sono difficili da affrontare a causa delle difficoltà nell’interpretare in modo rapido ciò che sta accadendo” scrivono gli esperti. Il momento ideale per l’azione è all’inizio, “quando la minaccia sembra essere piccola” o inesistente, cosa che invece non è avvenuta in Italia.

Minimizzazione dell’epidemia

All’inizio in Italia la minaccia non è stata considerata in modo adeguato. E gli esempi parlano da soli. Lo studio di Harvard ricorda la campagna “Milano non si ferma” in cui a fine febbraio molti politici si sono stretti la mano sottolineando la necessità di “non andare nel panico. E Nicola Zingaretti organizzò un aperitivo nel cuore di Milano. I ricercatori puntano il dito contro i politici parlando di “incapacità sistematica di ascoltare gli esperti” e comportarsi nel modo corretto.

Per i due scienziati non c’è tempo da perdere, lo stesso Borrelli ha affermato senza giri di parole che “il virus corre più velocemente della nostra burocrazia”. Inoltre, un approccio efficace contro il Covid-19 deve essere pari a una mobilitazione bellica nei termini delle risorse umane ed economiche disponibili, della piena consapevolezza dell’opinione pubblica, di un efficace coordinamento tra pubblico e privato.

Leggi anche: 1. ESCLUSIVO TPI: Una nota riservata dell’Iss rivela che il 2 marzo era stata chiesta la chiusura di Alzano Lombardo e Nembro. Cronaca di un’epidemia annunciata / 2. Coronavirus Anno Zero, quel 23 febbraio all’ospedale di Alzano Lombardo: così Bergamo è diventata il lazzaretto d’Italia

Potrebbero interessarti Patrick Zaky, posticipata al 6 aprile l'udienza al Cairo Coronavirus, in Spagna la polizia picchia un ragazzo con problemi psichici e sua madre: il video shock Il parlamento ungherese dà pieni poteri a Orban per gestire l'emergenza

3. Il sindaco Gori a TPI: “Le bare di Bergamo sono solo la punta di un iceberg, i nostri morti sono quasi tre volte quelli ufficiali”/ 4. Perché in Lombardia si muore? Gli errori di Fontana e altre sette importanti ragioni /

5. Coronavirus, tamponi per asintomatici? Solo ai privilegiati. Così prolifera il business dei test privati / 6. Coronavirus, parla la fidanzata di Rugani della Juve: “Il tampone? Sono venuti a farmelo a casa. Nessuna via preferenziale, il trattamento è uguale per tutti” (di Giulio Gambino)

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO