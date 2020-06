Decreto Scuola, caos alla Camera e ostruzionismo FdI-Lega. Slittato ad oggi il voto finale

È slittato ad oggi, sabato 6 giugno, il voto finale per la conversione in legge del dl Scuola dopo il caos di ieri in Aula alla Camera e l’ostruzionismo di Lega e Fratelli d’Italia. Il decreto Scuola rischia così di essere convertito in legge in extremis, dal momento che il provvedimento scade domenica ma le opposizioni stanno rallentando di molto i lavori, rendendo necessaria una maratona che alla fine durerà per quasi 48 ore. I lavori dell’Aula andranno avanti ad oltranza, fatte salve le necessarie interruzioni per sanificare l’emiciclo. L’approvazione finale del provvedimento, che disciplina la chiusura dell’anno scolastico, gli esami di maturità e i concorsi per i precari, non è previsto prima della tarda mattinata di oggi.

Dl Scuola, cosa è successo ieri

Da ieri si susseguono decine di interventi in dichiarazione di voto da parte dei parlamentari dell’opposizione (FdI e Lega in particolare), che hanno portato a un’altra seduta in notturna, la seconda consecutiva dopo quella di ieri notte. Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è stata duramente contestata dal centrodestra per “l’assenza prolungata”, per poi “farsi vedere solo nel tardo pomeriggio”, è l’accusa delle opposizioni. Nella serata di ieri la Lega ha srotolato uno striscione con su scritto “Azzolina bocciata” e intonato cori al grido di “vergogna, vergogna”. Dopo la bagarre, con un duro scontro tra leghisti e Pd, la seduta è stata sospesa.

Le opposizioni criticano il decreto nel merito, ma anche nel metodo: nessuna “nostra proposta di modifica è stata accolta”, sostengono i parlamentari. La mediazione tentata dalla maggioranza col centrodestra sembra intanto essere fallita, e le richieste di Lega e FdI vengono bollati come “ricatti” da parte di “irresponsabili”. La tesi è che, se il decreto non venisse convertito in legge per tempo, sarebbero a rischio le assunzioni degli insegnanti precari e gli esami di maturità.

