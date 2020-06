Stati generali economia Italia di Conte: oggi al via gli incontri | DIRETTA

Oggi, sabato 13 giugno 2020, al casino del Bel respiro di villa Pamphili a Roma iniziano gli Stati generali sull’economia dell’Italia tanto voluti dal premier Giuseppe Conte. Inizia quindi il programma di incontri tra i rappresentanti del governo, le parti sociali e alcuni intellettuali con l’obiettivo di stabilire le misure più efficaci per portare il Paese fuori dalla crisi generata in questi mesi dall’emergenza Coronavirus. Insieme, le varie parti chiamate in causa dal premier cercheranno di indicare un percorso comune per la rinascita dell’Italia, anche sfruttando i fondi del controverso Recovery Fund varato dall’Unione europea.

Stati generali sull’economia dell’Italia: il primo giorno di incontri | DIRETTA

Ore 7,00 – Si comincia a villa Pamphilij con la presenza dei vertici europei – Giuseppe Conte aprirà i lavori, seguito da David Sassoli, Ursula Von der Leyen, Paolo Gentiloni e il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel. Ancora in forse la presenza della presidente della Bce, Christine Lagarde. Un appuntamento accompagnato dalle polemiche da parte delle opposizioni e da qualche dubbio da parte della maggioranza. Ai tavoli non parteciperanno Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. A far desistere gli alleati di centrodestra è la sede scelta, prima ancora che l’obiettivo dell’appuntamento: “Siamo pronti ad incontrare il Governo e il presidente del Consiglio prima o dopo gli Stati Generali a Palazzo Chigi per affrontare i problemi del Paese e mettere in campo un piano concreto per rilanciare l’Italia. Gli Stati Generali saranno una passerella, noi vogliamo confrontarci per lavorare concretamente sui contenuti e sulle riforme da attuare. Le riunioni si fanno a Palazzo Chigi”, dice Tajani.

