Ultimi sondaggi politici: exploit di una possibile Lista Conte

Secondo gli ultimi sondaggi politici di Quorum/YouTrend per Sky Tg24, che hanno raccolto le intenzioni di voto nel periodo immediatamente successivo alla fase più acuta dell’emergenza Coronavirus in Italia, se oggi ci fossero le elezioni politiche il 26,6 per cento degli italiani voterebbe Lega. Il 21,6 per cento, invece, sceglierebbe il Pd. Segue il Movimento 5 stelle (15 per cento) e il partito guidato da Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, che secondo il sondaggio otterrebbe il 15 per cento dei consensi. Ma il dato interessante che emerge dal sondaggio è l’exploit di una possibile “Lista Conte”. Se questa esistesse, infatti, rivoluzionerebbe le preferenze dei cittadini, guadagnando più voti del Movimento 5 stelle. Ecco come si distribuirebbero i voti in presenza del partito guidato dall’attuale premier:

Lega – Salvini: 26,3%

Partito Democratico: 16,5%

Fratelli d’Italia: 15,4%

Lista Conte: 14,3%

M5S: 9,7%

Forza Italia: 5,7%

Ultimi sondaggi politici: la fiducia nei leader

Sempre secondo gli ultimi sondaggi di Quorum/YouTrend, inoltre, i leader in cui gli italiani ripongono maggior fiducia sono due, e non a capo di un partito: Mario Draghi, che gode del 59,3 per cento di preferenze e, non a caso, Giuseppe Conte, con il 57,1 per cento. Al terzo posto della classifica il governatore del Veneto, Luca Zaia (49,7%), al quarto quello della Campania, Vincenzo De Luca (43,4%) e subito dopo il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini (37,1%). Giorgia Meloni gode del 33,2% di gradimento e Matteo Salvini del 31,2%. Zingaretti si ferma all’ottavo posto della classifica dei leader con il 30,4%.

