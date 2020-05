Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 14 maggio: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, giovedì 14 maggio.

In Italia ci sono 76.440 persone attualmente positive (-2.017), 31.368 morti (+262) e 115.288 guariti (+2.747), per un totale di 223.096 casi totali (+992). Dei 76.440 attualmente positivi, 11.453 sono ricoverati in ospedale con sintomi (-719), 855 necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva (-38), mentre 64.132 persone sono in isolamento domiciliare (-1.260). Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati effettuati 71.876 test (ieri erano stati 61.973, quindi 10mila in meno rispetto a oggi). La percentuale di tamponi positivi su tamponi totali è stata più bassa di ieri: oggi 1,38 per cento, ieri 1,43 (Qui il bollettino completo).

Rispetto ai dati di ieri, dunque, si segnala un più corposo aumento dei morti (262 oggi, 195 ieri). Questo dato è in larga parte dovuto alla Lombardia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati ben 111 morti (ieri erano 69, l’altroieri 62). C’è anche un calo dei guariti/dimessi (ieri 3.502, oggi 2.747) e il continuo, graduale calo dei ricoveri ospedalieri e di quelli in terapia intensiva. Sale il numero dei nuovi contagi (oggi 992, ieri 888), ma a fronte di circa 10mila tamponi in più. Infatti, la percentuale di tamponi positivi è più bassa di ieri.

Leggi anche:

1. Decreto Rilancio, le misure chiave e il testo integrale: ecco cosa prevede / 2. Cosa significa concretamente che ora braccianti, colf e badanti verranno regolarizzati / 3. Decreto Rilancio, le misure chiave e il testo integrale: ecco cosa prevede

4. L’assurdo divieto di respirazione bocca a bocca nella città dell’utopia virologica / 5. Regolarizzazione migranti, la ministra Bellanova in lacrime in conferenza: “Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili” / 6. “Io, imprenditore rovinato dal prezzo fissato da Arcuri alle mascherine: lo Stato ci ha abbandonati”

7. “E poi ci sono gli artisti, che ci fanno tanto divertire”. Conte, le parole sono importanti / 8. Clementi a TPI: “Il virus non è più aggressivo, è un dato di fatto. Ma certi altri virologi ragionano con gli algoritmi” / 9. La seconda ondata colpisce i giovani: a Seul il 75% dei nuovi contagiati ha meno di 30 anni

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Il vaccino contro il Coronavirus non sarà per tutti: priorità agli Stati Uniti Il messaggio dei musulmani italiani per Silvia Romano: “Bentornata a casa, che Allah sia con te” Così il coronavirus entra dagli occhi: scoperte le cellule che favoriscono l’infezione