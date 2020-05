Regolarizzazione dei migranti, ecco cosa prevede

C’è sicuramente la regolarizzazione dei migranti tra i punti del dl Rilancio che accendono il dibattito politico di queste ore. Dopo giorni di incertezza il governo sembra comunque aver raggiunto l’intesa superando le divisioni che erano emerse tra i partiti di maggioranza, e in particolare le perplessità del M5S.

Il compromesso tra Pd, Leu, Italia viva e Movimento 5 Stelle sulla regolarizzazione dei lavoratori stranieri (colf, badanti e addetti di agricoltura, allevamento o pesca) è stato raggiunto eliminando qualsiasi sconto o scudo per i datori di lavoro che si autodenunciano per fare emergere gli addetti che lavorano in nero. Quindi non ci sarà alcuna scorciatoia per i caporali. All’intesa si è arrivati esplicitando meglio nel testo del decreto che il caporalato e il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina non sono soggette ad alcuna forma di sanatoria. Una correzione che non cambia comunque la sostanza dell’iniziativa, ma utile per superare la contrarietà dei 5 Stelle. In un primo momento era stato già previsto di impedire regolarizzazioni per le persone condannate in primo grado per qualsiasi tipo di reato.

Il nodo

Ad affrontare la questione, nella bozza circolata oggi, 13 maggio, a poche ore dal Consiglio dei Ministri, sono i commi 10 e 10 bis dell’articolo sull’emersione dei rapporti di lavoro irregolari. Le nuove norme spiegano che i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro non sono “in ogni caso sospesi” per alcune ipotesi di reato. Punto primo: “per il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’articolo 600 del codice penale (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, nda)”. Punto secondo: “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, nda)”.

Cosa prevede la regolarizzazione dei migranti

Secondo la bozza di decreto la regolarizzazione dei migranti avviene attraverso due canali. Il primo è l’emersione dei lavoratori in nero attraverso l’autodenuncia del datore di lavoro. Il secondo è il permesso temporaneo per ricerca di lavoro. Per essere regolarizzati i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi

fotodattiloscopici prima dell’8 marzo scorso, o devono aver soggiornato in Italia prima di quella data. In entrambi i casi, gli stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo. Coloro che invece hanno un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere “un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza”.

I settori di attività indicati sono tre: “a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza; c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare”.

Nell’istanza inoltre “la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

L’intesa

La regolarizzazione è stata accolta accolta in modo tiepido da quasi tutti gli operatori del settore nelle varie regioni italiane. In molti sottolineano che si arriva in ritardo, altri temono un eccesso di burocrazia e ritengono più sicuri e pratici i voucher. In alcune regioni si evidenzia che gli stagionali stranieri provengono da altri Stati, e sono bloccati dalle misure per il contenimento della pandemia, per cui si invocano i corridoi verdi per farli arrivare in sicurezza in Italia così come, ad esempio, ha fatto la Germania.

Diverse le reazioni sul fronte politico. “Legalità, emersione dal lavoro nero, integrazione, sicurezza, dignità”, ha scritto su Twitter il viceministro dell’Interno Matteo Mauri. “Molto positivo l’accordo trovato sulla regolarizzazione dei lavoratori dei settori agricoltura, allevamento, pesca, colf, badanti. Lo abbiamo voluto fortemente nonostante le polemiche strumentali. Nell’interesse di tutti, italiani e stranieri”.

“Ieri – scrive in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi – la misura per i lavoratori stagionali, colf e badanti è diventata finalmente soddisfacente e condivisibile: non si fanno sconti o regali a chi non li merita. Oggi è in arrivo il decreto Rilancio, un provvedimento senza precedenti in favore di imprese, lavoratori, famiglie e che prevede anche risorse ingenti per la sanità e la scuola”.

Leggi anche: 1. L’unica domanda a cui Bonafede ancora non risponde: perché non ha più voluto Di Matteo al Dap / 2. “Silvia Romano terrorista”: un partito normale avrebbe già cacciato Pagano. La Lega invece se lo coccola (di Giulio Cavalli)

Potrebbero interessarti Decreto rilancio approvato, Conte: "Pronti 25,6 miliardi per lavoratori" Boston, il MIT promuove a pieni voti la app Immuni. Ma il Copasir approva con “riserva” Decreto rilancio, il ministro Gualtieri calcola al barista i benefici delle misure del Governo