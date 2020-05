Regolarizzazione migranti, Bellanova in lacrime in conferenza | Decreto rilancio

Momenti di commozione questa sera, durante la conferenza stampa del Governo dopo l’approvazione del Decreto rilancio in Cdm (qui cosa prevede il testo), per Teresa Bellanova: la ministra dell’Agricoltura, non appena il premier Giuseppe Conte le ha passato la parola, si è subito mostrata molto commossa e poi è scoppiata in lacrime. “Tengo a precisare un aspetto di questo provvedimento – ha detto – che per qualcuno può essere un punto secondario, ma per me e la mia storia è un punto fondamentale. Mi riferisco all’articolo 110 bis“, ovvero quello che riguarda la regolarizzazione dei migranti.

“Da oggi – ha continuato Bellanova – gli invisibili saranno un po’ meno invisibili. Vince lo Stato, che è più forte della criminalità e del caporalato”. Al settore dell’agricoltura sono stati destinati 1 miliardo e 150 milioni di euro per sostenere la filiera agricola. Gli interventi, ha aggiunto la ministra, “saranno finalizzati ai settori che hanno più sofferto, il florovivaismo, gli agriturismi, la filiera del vino”.

Sul tema è intervenuto poco dopo lo stesso Conte: quello sulla regolarizzazione dei migranti, ha spiegato, “è un provvedimento complesso. E’ stato richiesto un approfondimento. Vorrei ringraziare il Movimento 5 stelle. Abbiamo portato a compimento un risultato importante, è una battaglia di civiltà, ma anche il contrasto alla criminalità e al caporalato con l’emersione del lavoro nero. Non ho particolari preoccupazioni. I numeri non sono elevati”.

Su Twitter, il leader di Italia Viva Matteo Renzi si è subito complimentato con la ministra dell’Agricoltura: “Fiero e orgoglioso delle battaglie di Teresa Bellanova”, ha scritto.

