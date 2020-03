Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 27 marzo: morti, contagi, guariti

Come ogni giorno anche oggi, venerdì 27 marzo 2020, la Protezione civile ha fornito – nella consueta conferenza stampa i dati relativi all’epidemia di Coronavirus in Italia contenuti nell’ultimo bollettino. Anche oggi i dati sono stati letti dal Commissario Domenico Arcuri, che ha preso il posto del Capo della Protezione Civile Angelo Borelli, che si trova ancora a casa poiché febbricitante. La conferenza stampa, a differenza delle altre volte, è andata in scena con mezz’ora di anticipo, alle 17,30, anziché alle 18. Di seguito i dati forniti.

66.414 positivi (+4.401), 9.134 morti (+919) e 10.950 guariti (+589): questo il bilancio giornaliero relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia. Il totale delle persone colpite dal Covid-19 in Italia fino ad ora è invece di 86.498 (+5.959). Tra i 66.414 attualmente positivi, 26.029 (+1.276) sono ricoverati con sintomi, 3.732 (+120) si trovano in terapia intensiva, mentre 36.653 (+3.005) sono in isolamento domiciliare.

Oggi, purtroppo, si registra il record di decessi, ben 919, mentre tornano a diminuire i nuovi positivi. Oggi, infatti, sono stati registrati 4.401 nuovi contagiati, a fronte dei 4.762 registrati ieri. Un numero comunque più elevato dei 3.491 registrati mercoledì e dei 3.612 di martedì. Dopo la divulgazione di questi dati, inoltre, l’Italia supera ufficialmente la Cina per numeri di contagi registrati: 86.498 casi registrati in Italia a fronte degli 81.342 della Cina. Superati anche gli Usa, che al momento sono fermi a quota 86.012, anche se nelle prossime ore è previsto un aggiornamento che dovrebbe far superare i 90mila casi negli States.

