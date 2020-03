Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – In Italia il Coronavirus ha superato gli 80mila casi. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, le persone attualmente contagiate sono 62.013, mentre si sono registrati finora 8.215 decessi e 10.361 guarigioni. Qui le ultime notizie sulla pandemia nel mondo. Di seguito le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,40 – Predappio, morto capo scout di 26 anni – A Predappio, in Emilia-Romagna, un ragazzo di 26 anni è morto a causa del Coronavirus. Andrea Tesei – questo il suo nome – era un capo scout ed era molto conosciuto dalla comunità locale: dopo la comparsa dei primi sintomi era stato ricoverato in terapia intensiva, poi le sue condizioni erano apparentemente migliorate. (La notizia completa).

Ore 07.00 – Salvini: “Il servizio Rai denunciava qualcosa di incredibile. Draghi premier? Se dico sì Conte si offende” – “Ho rilanciato un servizio della Rai, che denuncia qualcosa di incredibile. Io non sono tranquillo se nei laboratori cinesi sperimentano dei virus polmonari. Non è normale”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Piazzapulita, rispondendo a una domanda sul servizio del 2015 del Tg Leonardo Rai, divenuto virale sui social e poi rivelatosi non in relazione con l’epidemia del coronavirus.

Salvini, nel corso della tramissione, ha poi parlato anche di Mario Draghi: “Sottoscrivo riga per riga le parole di Mario Draghi. Fare debito non è bestemmia. Non bisogna badare ai vincoli europei. E’ arrivato sulle posizioni nostre e lo stimo. Se Draghi dice che bisogna spendere subito, tutto quello che serve per salvare ogni posto di lavoro, è esattamente la mia filosofia”. Sull’ipotesi di un governo guidato da Draghi, il leader della Lega ha dichiarato: “Noi vogliamo collaborare. Se io rispondo sì a un governo Draghi, Conte si offende perché attentiamo all’integrità del governo Ne parleremo a emergenza finita. Se mi si chiede se questo governo, a virus sconfitto, è in grado di gestire la ricostruzione di questo paese ho i miei dubbi. Forse è meglio qualcun altro”.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Inchiesta di TPI: nota riservata dell’Iss rivela che il 2 marzo era stata chiesta la chiusura di Alzano Lombardo e Nembro – Un’inchiesta di TPI rivela: una nota riservata dell’Istituto Superiore di Sanità evidenziava, già lo scorso 2 marzo , “l’incidenza di contagi da Covid-19 nei comuni bergamaschi di Alzano Lombardo e Nembro, e anche in quello bresciano di Orzinuovi, raccomandandone l’isolamento immediato e la chiusura, con la creazione di una zona rossa come quella di Codogno”. Ciò tuttavia non è mai avvenuto. E tutt’oggi quell’area è il focolaio principale che ha fatto diventare Bergamo il lazzaretto d’Italia. Leggi la notizia

Italia e Spagna bocciano il piano Ue, il Consiglio si rivedrà fra due settimane – Trovata l’intesa finale, ma è di fatto una fumata nera quella di ieri al Consiglio europeo. Italia e Spagna hanno bocciato il piano sugli aiuti per fronteggiare l’emergenza. Alla fine si è trovato questo accordo: i governi della Ue si sono dati due settimane tempo per presentare nuove proposte per un’azione fiscale coordinata.

Tornano ad aumentare i contagi, superati gli 8mila decessi – Dopo quattro giorni di calo, i nuovi contagi sono tornati ad aumentare: +4.492 il bilancio di ieri.

QUI TUTTI I NUMERI SUL CORONAVIRUS NEL MONDO

