Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il casi di Coronavirus nel mondo sono oltre mezzo milione. Dopo essersi originata in Cina e diffusa in Europa, ora la pandemia ha il suo epicentro negli Stati Uniti: gli Usa hanno sorpassato Cina e Italia per numero di casi accertati. Intanto in Europa sembra lontano un accordo sugli aiuti per fronteggiare l’emergenza. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie sul Coronavirus nel mondo, aggiornate in tempo reale.

Ore 08,45 – In Svezia ristoranti ancora aperti e bus pieni – Mentre il resto d’Europa è in lockdown per il Coronavirus, in Svezia i ristoranti continuano a rimanere aperti, come anche le scuole elementari e gli uffici. Il governo, nonostante siano stati registrati oltre 2mila casi con 62 morti, ha deciso di assumere una linea morbida per contenere la pandemia. Non senza polemiche da parte dei cittadini (Qui la notizia completa).

Coronavirus ultime notizie ore 08,07 – Spagna: “I test rapidi comprati in Cina non funzionano” – In una Spagna colpita duramente dal coronavirus scoppia la polemica per i test rapidi comprati dalla Cina. “Hanno una attendibilità del 30% invece che dell’80%”, spiegano fonti dei laboratori di microbiologia spagnoli riportate da El Pais. “Hanno una sensibilità del 30%, quando dovrebbe superare l’80%”, scrive il giornale citando le sue fonti. E, ha detto un esperto, con “quel valore non ha senso usare questi test”.

>La risposta di Pechino agli spagnoli non tarda ad arrivare. El Pais ha puntato i riflettori sui test rapidi prodotti dall’azienda cinese Bioeasy di Shenzhen. Peccato, dicono dalla Repubblica Popolare, che la ditta non abbia la necessaria licenza. “L’acquisto di materiale sanitario annunciato dal ministero della Sanità di Madrid è tuttora in corso e non sono partiti materiali dalla Cina”, twitta l’ambasciata cinese a Madrid. E aggiunge: la “Shenzhen Bioeasy Biotechnology non rientra nell’elenco di fornitori che il ministero del Commercio cinese ha proposto alla Spagna”.

ore 07.30 – Morto l’attore americano Mark Blum. Fu “Mr. Crocodile” – L’attore americano Mark Blum è morto all’età di 69 anni per complicazioni causate dal nuovo coronavirus. “È con profonda tristezza che vi scrivo per condividere la notizia che il nostro amico ed ex membro del consiglio, Mark Blum, è morto a causa di complicazioni del coronavirus”, ha dichiarato in una nota il vice presidente del sindacato degli attori Sag-Aftra Rebecca Damon, senza fornire ulteriori dettagli sulla sua morte. “Coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo custodiranno affettuosi ricordi di un attore di talento, un maestro, un amico leale e una bellissima persona”, ha aggiunto Damon.

La morte di Blum, del New Jersey, si unisce a quella dello sceneggiatore di Broadway Terrence McNally all’inizio della settimana per le stesse cause, e il volto della televisione e dell’ospitalità, il famoso chef indiano Floyd Cardoz, deceduto ieri dopo una settimana di ricovero per Covid-19. Blum ha debuttato a Broadway nel 1977 con “The Merchant” e ha partecipato a lavori come “Lost in Yonkers” e versioni di “The Best Man” di Gore Vidal. Nel cinema, era noto per i suoi ruoli in film come “Mr. Crocodile Dundee”, “Cercasi Susan disperatamente” e “L’inventore di favole”, e sul piccolo schermo ha avuto ruoli nella serie di successo “You”, oltre a “Frasier”, “I Soprano” e “Mozart nella giungla”, interpretato dal messicano Gael García Bernal.

Coronavirus ultime notizie ore 06.30 – Merkel contraria ai Coronabond – La cancelliera tedesca, Angela Merkel, si è detta “contraria ai coronabonds” per affrontare la crisi del nuovo coronavirus. Pur avendo espresso “fiducia” nel raggiungimento di accordi nell’Ue di fronte alla “sfida comune” della pandemia di Covid-19, Merkel ha chiarito che i cosiddetti “coronabond” non sono un’opzione condivisa “dalla Germania né da altri Paesi del blocco comunitario. “Siamo meglio attrezzati rispetto alle crisi precedenti”, ha affermato la leader tedesca in un commento dopo il vertice in videoconferenza, per insistere sul fatto che, secondo lei, è necessario “valutare tutti gli strumenti” che la Comunità già possiede.

La Merkel, che è in quarantena domestica dopo essere stata in contatto con un medico contagiato, ha espresso la sua “comprensione” nei confronti della situazione in Spagna e in Italia, due dei Paesi che insistono per emettere i cosiddetti “Eurobond” o debito congiunto per far fronte alla crisi sanitaria ed economica. Ma ha chiarito che, almeno per il momento, tale opzione non è “all’ordine del giorno” per la Germania né per altri Stati membri, come l’Austria, che oggi ha ribadito il suo rifiuto. Il vertice in videoconferenza dell’Ue si è chiuso senza risultati se non un nuovo appuntamento entro 15 giorni. Non è stato raggiunto un accordo né per l’intervento del fondo di salvataggio della zona euro, il meccanismo europeo di stabilità (Mes), né per i “coronabond”. Alla domanda se al vertice sia stato affrontato l’aspetto specifico dei termini in base ai quali potevano essere concessi crediti o linee di salvataggio nell’ambito del Mes, la cancelliera ha assicurato che “non è stata discussa la condizionalità”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – COSA È SUCCESSO IERI

Italia e Spagna bocciano il piano Ue, il Consiglio si rivedrà fra due settimane – Trovata l’intesa finale, ma è di fatto una fumata nera quella di ieri al Consiglio europeo. Italia e Spagna hanno bocciato il piano sugli aiuti per fronteggiare l’emergenza. Alla fine si è trovato questo accordo: i governi della Ue si sono dati due settimane tempo per presentare nuove proposte per un’azione fiscale coordinata.

Gli Usa sono sorpassano Cina a Italia per numero di contagi – Negli Stati Uniti si calcolano finora oltre 82mila casi (tra contagiati, morti e guariti), a fronte degli 81mila della Cina e degli 80mila dell’Italia. Il sindaco di New York, Bill de Blasio: “Metà dei newyorkesi sarà contagiato”.

In Spagna 10mila casi in 24 ore – Secondo il bollettino diffuso ieri dal Ministero della Salute spagnolo in 24 ore comprese tra mercoledì e giovedì ci sono stati quasi 10mila contagi in più rispetto alle 24 ore precedenti. In Spagna per ora si contano oltre 45mila contagiati e più di 4mila morti.

Allarme a Londra: “Arriva lo tsunami” – Gli ospedali pubblici di Londra si trovano ad affrontare uno “tsunami continuo” di pazienti gravi in arrivo. Lo ha dichiarato alla Bbc Chris Hopson, alto funzionario del sistema sanitario britannico.

