Coronavirus, il premier britannico Boris Johnson annuncia: “Sono positivo al Covid-19”

Coronavirus: il premier britannico Boris Johnson positivo al Covid-19

Il premier britannico Boris Johnson è risultato positivo al Coronavirus: lo ha annunciato lui stesso sul suo profilo Twitter. “Nelle ultime 24 ore, ho sviluppato dei lievi sintomi e sono stato testato positivo al Covid-19” si legge nel post pubblicato da Johnson. A prendere momentaneamente le redini del governo britannico, fino a quando Johnson non sarà totalmente guarito, sarà l’attuale ministro degli Esteri Dominic Raab. L’annuncio della positività di Johnson arriva pochi giorni quella del principe Carlo, anche egli contagiato dal Covid-19. La strategia iniziale del premier britannico su come contrastare l’epidemia di Coronavirus aveva lasciato perplesso sia i cittadini, che gli scienziati. Inizialmente, infatti, Johnson era intenzionato a lasciare che il virus facesse il suo corso, facendo ammalare di fatto le persone e sviluppando, così, quella che viene definita “immunità di gregge”.

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Il premier, che aveva parlato della “più grave crisi sanitaria in una generazione” aveva anche avvertito la popolazione del fatto che “moriranno molti nostri cari”. Poi, forse spaventato anche da un documento redatto dal Public Health England e rivolto ai responsabili del servizio sanitario nazionale britannico (Nhs), nel quale si diceva che il Coronavirus avrebbe colpito l’80 per cento della popolazione britannica, Jonhson aveva cambiato idea e si era allineato alle decisioni prese dagli altri Paesi, chiudendo pub e ristoranti e ordinando ai cittadini britannici di “restare in casa e uscire solo per motivi di necessità”.

Leggi anche: 1. Coronavirus, allarme a Londra: “Negli ospedali uno tsunami di malati gravi” / 2. Coronavirus, Principe Carlo d’Inghilterra positivo al tampone

Potrebbero interessarti Le giravolte di Johnson sul Coronavirus Il Coronavirus non ferma i progetti europei di volontariato per i giovani e la solidarietà Coronavirus, quando torneremo a viaggiare?