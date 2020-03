Coronavirus, Principe Carlo d’Inghilterra positivo al tampone

Il Principe Carlo è risultato positivo al Coronavirus. L’erede al trono d’Inghilterra è risultato positivo al tampone a cui è stato sottoposto dopo aver accusato i sintomi tipici della malattia. A darne notizia oggi, mercoledì 25 marzo, la stessa casa reale britannica attraverso il proprio portavoce.

Le condizioni di salute del Principe comunque al momento non desterebbero preoccupazioni. Il Principe Carlo “ha mostrato sintomi lievi della malattia, ma per il resto rimane in buona salute” ha spiegato infatti un portavoce della casa reale britannica, aggiungendo che anche la Duchessa di Cornovaglia e seconda moglie di Carlo, Camilla, è stata sottoposta al test che però è risultato negativo.

Secondo le stesse fonti, il 72enne erede al trono era già in isolamento in Scozia da alcuni giorni. Sia lui che Camilla si erano auto isolati volontariamente nelle loro residenza a Balmoral, in Scozia. Lo stesso portavoce del casa Reale ha spiegato che al momento “non è possibile accertare da chi il principe abbia preso il virus”.

