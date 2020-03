Coronavirus, cambia di nuovo il modulo per l’autocertificazione

Il modulo per l’autocertificazione dei cittadini che devono compiere spostamenti durante l’emergenza Coronavirus in Italia è cambiato di nuovo. Viene meno la possibilità – contenuta nel decreto precedente – che assicurava comunque il rientro nel luogo di domicilio, abitazione o residenza. Da ora, infatti, il rientro è consentito soltanto solo nei casi in cui lo spostamento è legato a esigenze lavorative, esigenze di assoluta urgenza, motivi di salute.

A prevedere il nuovo modulo di autocertificazione è una circolare inviata ai prefetti dal capo della Polizia, Franco Gabrielli, alla luce del nuovo decreto del presidente del Consiglio pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale e contenente ulteriori misure contro la diffusione del Covid-19.

Il modulo è disponibile sul sito della Polizia di Stato. Qui il link per scaricare direttamente il nuovo modello.

