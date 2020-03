Coronavirus, a Predappio morto un ragazzo di 26 anni: era capo scout

L’intera comunità di Predappio, in provincia di Forlì-Cesena, è in lutto: Andrea Tesei, giovane capo scout di 26 anni, ha perso la sua personale battaglia contro il Coronavirus ed è morto qualche giorno fa dopo aver lasciato la terapia intensiva. Una notizia terribile che ha gettato nello sconforto la famiglia e tutti i conoscenti del ragazzo, molto noto nel comune romagnolo anche per la sua attività di scout.

Ad annunciare la scomparsa di Tesei è stato il sindaco di Predappio, Roberto Canali: “È un terribile colpo per la nostra comunità – ha dichiarato – ed è la tragica dimostrazione che il virus non uccide solo gli anziani. I giovani, perciò, debbono stare molto attenti”. Le condizioni del ragazzo erano peggiorate rapidamente negli ultimi giorni. Il 26enne era stato ricoverato in un primo momento all’ospedale di Cesena, in terapia intensiva. Poi aveva avuto un netto miglioramento, al punto da essere trasferito all’ospedale di Forlì, più vicino a casa. La malattia, però, ha avuto un’evoluzione inaspettata e purtroppo tragica.

L’ultimo bollettino della Protezione civile sul Coronavirus in Italia:

