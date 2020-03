Coronavirus: al via il bando della Protezione Civile per una task force di 500 infermieri volontari

Coronavirus: il bando della Protezione Civile per una task force di infermieri

Un bando per l’assunzione e la creazione di una nuova task force di 500 infermieri volontari per il contrasto e la lotta all’epidemia di Coronavirus in Italia: è quanto emerso nel corso della consueta conferenza stampa nella sede romana della Protezione Civile. La notizia era stata anticipata pochi minuti prima dal ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia. “Anticipo che oggi partirà il bando per 500 infermieri volontari” ha dichiarato Boccia al programma La vita in diretta, in onda su Raiuno. Il bando arriva pochi giorni dopo quello relativo all”arruolamento” di numerosi medici. “Proprio oggi i primi 21 andranno in Lombardia. Ogni giorno arriveranno medici volontari che verranno qui, faranno il tampone e partiranno, coordinati dallo stato”.

Boccia poi ha lanciato un appello a tutti gli infermieri: “Da stasera sarà possibile aderire alla task force della Protezione Civile, fate domanda, i primi 500 partiranno nel più breve tempo possibile. Tutto per aiutare questi eroi che sono in queste aree e tutti i giorni devono fare i conti con questo virus. Questa disponibilità volontaria ci ha dato forza in questi giorni e noi possiamo solo sostenerli” ha concluso il ministro Boccia.

Leggi anche: 1. Il virus riscrive l’autobiografia della nazione (di Marco Revelli) / 2. Coronavirus, tamponi per asintomatici? Solo ai privilegiati. Così prolifera il business dei test privati

3. Coronavirus, parla la fidanzata di Rugani della Juve: “Il tampone? Sono venuti a farmelo a casa. Nessuna via preferenziale, il trattamento è uguale per tutti” (di Giulio Gambino) / 4. Lo sfogo di un medico a TPI: “Se la Lombardia non cambia strategia, la gente continuerà a morire”(di Selvaggia Lucarelli)

TUTTE ULTIME LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Coronavirus, Armani converte la produzione di moda in camici per i medici Coronavirus in Italia, il bollettino della Protezione civile di oggi, giovedì 26 marzo La storia della Festa della birra di Rimini che si è rivelata un focolaio