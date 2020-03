Coronavirus, sì in Italia a farmaci antimalarici e anti-Aids

In Italia sono autorizzati i farmaci antimalarici e i farmaci anti-Aids per la cura dei pazienti affetti da infezione da Sars-CoV2 (Coronavirus). E saranno a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale. E’ quanto si legge nella Gazzetta Ufficiale.

Si tratta dei farmaci antimalarici a base di clorochina e idrossiclorochina e delle combinazioni dei farmaci anti-Aids lopinavir/ritonavir, danuravir/cobicistat, darunavir, ritonavir. La notizia era stata anticipata ieri, giovedì 26 marzo, dal presidente dell’Aifa, Nicola Magrini in un’intervista a Radio Capital.

Il Comitato tecnico-scientifico dell’Agenzia italiana del farmaco e dal Comitato etico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani ha autorizzato anche il remdesivir, antivirale sperimentale prodotto negli Stati Uniti e utilizzato originariamente per trattare i casi di Ebola, per la cura dei pazienti affetti da Coronavirus.

L’Aifa ha dato il consenso anche per la sperimentazione del contestato farmaco giapponese Avigan, già avviata nelle regioni di Veneto e Piemonte.

