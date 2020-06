Un nuovo caso George Floyd scuote in queste ore gli Usa. È infatti spuntato un video che documenta l’uccisione di un afroamericano da parte della polizia a Tacoma, nello stato di Washington. Il filmato risale allo scorso 3 marzo, ma è venuto fuori solo in queste ore ed è stato trasmesso dalle principali televisioni statunitensi. Le immagini sono scioccanti: si vede infatti Manuel Ellis, questo il nome della vittima di 33 anni, che viene scaraventato a terra da alcuni agenti che infieriscono su di lui, picchiandolo fino a ucciderlo. A girare il video, secondo quanto riferisce il new York Times, è stata una donna che nel momento del pestaggio di trovata dietro alla macchina della polizia.

QUI IL VIDEO:

On March 3rd, #ManuelEllis died at the hands of four Tacoma police officers. Thursday, Manuel’s death was ruled a homicide. The cause: hypoxia — a lack of oxygen reaching body tissues — due to physical restraint. #ICantBreathe New video has emerged: pic.twitter.com/M7zATj6Jof — Nick Knudsen 🇺🇸 #DemCast (@DemWrite) June 5, 2020

Nel filmato si sente la donna gridare: “Smettetela di colpirlo, o mio Dio, smettetela!”. I poliziotti coinvolti hanno affermato che sarebbe stato Manuel Ellis ad aggredirli per primi. La sindaca di Tacoma Victoria Woodards ha già chiesto che i quattro agenti coinvolti nell’uccisione del 33enne vengano licenziati. Il medico legale della contea di Pierce ha scritto chiaramente nelle sue conclusioni sul caso che si tratta di omicidio. Ellis sarebbe morto per ipossia, ovvero per mancanza di ossigeno a causa delle percosse della polizia. Una dinamica quindi molto simile a quella del caso di Georg Floyd. Dopo il pestaggio, gli agenti avrebbero chiamato un’ambulanza. Quando sono arrivati i soccorsi Manuel Ellis era ancora in vita, ma dopo circa 40 minuti è deceduto. Un’indagine è stata aperta dal governatore dello Stato di Washington, Jay Inslee.

