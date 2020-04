Consiglio europeo oggi, 23 aprile 2020: le varie posizioni | Coronavirus

Quella di oggi, giovedì 23 aprile 2020, è una giornata molto importante per l’Unione europea nella lotta al Coronavirus: a partire dalle ore 15 c’è infatti la riunione del Consiglio europeo, chiamato a stabilire quale sarà la risposta comunitaria alla crisi economica causata dal Covid-19. I capi di Stato e di governo dell’Unione europea si vedono in videoconferenza nel tentativo di ufficializzare quale sarà lo strumento per garantire il sostegno economico ai Paesi più colpiti. La riunione si preannuncia abbastanza infuocata, dal momento che non c’è ancora un sostanziale accordo tra i vari Paesi membri, divisi su due fronti principali.

Senza dimenticare il primo, informale documento economico firmato due settimane fa dall’Eurogruppo, la riunione dei ministri dell’Economia e delle Finanze dell’Eurozona che aveva indicato principalmente tre modalità perché i Paesi membri ottenessero liquidità per riaccendere l’economia: il Mes, la Banca europea per gli investimenti (Bei) e la cassa di integrazione europea della Commissione. Oggi si discute anche di questo e soprattutto di come sarà regolato il Mes: l’Eurogruppo ha indicato di utilizzarlo senza condizionalità per le spese sanitarie dirette e indirette, ma adesso il Consiglio europeo dovrà confermare o modificare tale impostazione.

Come sappiamo, rispetto al documento dell’Eurogruppo, molti Paesi – tra i quali l’Italia – hanno proposto soluzioni alternative, soprattutto sul tema del Mes (osteggiato apertamente da Lega e Fratelli d’Italia, ma anche dal M5S) e la discussione verte adesso su due proposte. La prima (caldeggiata da Germania e Commissione europea) è di creare un Recovery Fund finanziato da tutti gli Stati membri. La seconda (proposta dall’Italia, rimasta però sempre più isolata) è rappresentata dai cosiddetti Eurobond, titoli di stato comunitari garantiti da tutti gli Stati europei. Anche se nelle ultime ore si è fatta avanti una posizione intermedia, quella della Spagna, che sembra riscuotere maggiori consensi.

Ore 10,00 – Merkel: “No a Eurobond: sarebbe processo troppo lungo. Pronti a maggiori contributi al bilancio Ue” – In mattinata, la cancelliera tedesca Angela Merkel si è espressa sul Consiglio europeo di oggi e, sul tema degli Eurobond, è stata perentoria: “Non sono il mezzo adatto per combattere la crisi da Coronavirus – ha detto nel suo discorso al Bundestag – dato che per un tale passo tutti i Parlamenti degli Stati membri” dovrebbero decidere che una parte dei loro bilanci deve essere trasferita all’Ue e questo sarebbe “un processo molto difficile che prende molto tempo e non un processo che aiuterebbe nella presente situazione”. La priorità, in questo momento, è quella di “aiutare rapidamente e avere rapidamente nelle mani strumenti che possano alleviare le conseguenze di questa crisi”. Secondo Merkel, perché siano davvero efficaci, i mezzi finanziari necessari a contrastare gli effetti economici della pandemia debbano essere a disposizione a partire dal primo giugno. Per questo, la cancelliera si è detta favorevole “ad aumentare sensibilmente” il bilancio Ue, proponendo un “programma congiunturale di due anni” per rimettere in sesto l’economia europea.

Come già anticipato, sono due le proposte sul tavolo del Consiglio europeo di oggi per far ripartire l’economia comunitaria. Quella del Fondo per la ripresa prevede che tutti gli Stati membri diano contributi più alti al bilancio dell’Unione, in modo tale che i soldi all’interno del Recovery Fund siano molti e sufficienti a emettere titoli ed erogare prestiti ai Paesi in maggiore difficoltà. La seconda, invece, ha un po’ perso vigore nelle ultime settimane ed è quella dell’emissione degli Eurobond, ovvero dei nuovi titoli di debito pubblico il cui rimborso sarebbe garantito da tutti i Paesi della zona Euro. Una posizione, questa, fortemente caldeggiata dall’Italia (ma anche da Francia e Spagna, in un primo momento) e osteggiata dagli Stati del Nord Europa (Olanda, Germania, Austria).

Per questo motivo, negli ultimi giorni, si è fatta avanti una terza proposta, quella della Spagna. L’idea è che l’Ue accetti di emettere titoli comunitari, ma non per finanziare direttamente i Paesi in difficoltà, bensì per rimpolpare il Recovery Fund. In questo modo, il Fondo sarebbe molto ingente (si parla addirittura di 1.500 miliardi di euro), ma soprattutto i singoli Paesi non dovrebbero restituire il debito. Gli interessi sui titoli, infatti, verrebbero pagati attraverso l’introduzione di nuove tasse europee. In questo modo, i Paesi del Sud – che sono quelli che hanno il debito pubblico maggiore e che per questo sono osteggiati dal Nord Europa nell’idea di emettere nuovi titoli come gli Eurobond – non accumulerebbero ulteriore debito.

In ogni caso, al momento, sembra più probabile che il Consiglio europeo di oggi vada verso l’approvazione dei “tre pilastri” indicati dall’Eurogruppo, oltre a un impegno comune nell’istituire quanto prima il Recovery Fund. Rimangono infatti molte perplessità, anche circa la proposta spagnola, sulla reale volontà dei Paesi del Nord di aumentare il proprio contributo al bilancio europeo.

