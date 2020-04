Coronavirus, Conte alza i toni: “Europa batta un colpo o addio sogno europeo”

“È interesse reciproco che l’Europa batta un colpo. Altrimenti dobbiamo assolutamente abbandonare il sogno europeo e dire che ognuno fa per sé. Ma impiegheremmo il quintuplo delle risorse per uscire dalla crisi e non avremmo garanzie di uscirne nel modo più efficace”. Lo ha dichiarato in un’intervista rilasciata oggi al quotidiano tedesco Bild il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La dichiarazione arriva alla vigilia del nuovo appuntamento dell’Eurogruppo, che ieri non ha trovato un’intesa su Mes ed Eurobond.

“In Germania potete avere tutto lo spazio fiscale che volete ma non potrete mai pensare di affrontare un’emergenza sanitaria, economica, sociale di così devastante impatto con il vostro spazio fiscale”, ha detto il premier Conte. Se l’Europa non si darà strumenti finanziari all’altezza della sfida, come gli Eurobond, l’Italia sarà costretta a far fronte all’emergenza e alla ripartenza con le proprie risorse. Ma le risposte nazionali rischiano di essere meno efficaci rispetto ad un’azione coordinata europea e possono mettere a repentaglio il sogno europeo, è il ragionamento di Conte sull’Europa.

