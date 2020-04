Coronavirus, le previsioni del Governo non si stanno avverando: il grafico che lo dimostra

Esiste una discrepanza tra i nuovi contagi giornalieri confermati, di cui ci dà notizia ogni giorno la Protezione Civile tramite il suo bollettino, e le previsioni sui contagi rilasciate dal Governo l’8 marzo scorso. A mostrare visivamente questa differenza è un grafico pubblicato da Youtrend.

Le previsioni di medio periodo sul contagio erano state redatte dalle autorità sanitarie italiane e inserite col grafico in una bozza della Relazione Tecnica del decreto Cura Italia, pubblicate dal Sole 24 Ore in questo articolo. Il grafico con le previsioni del governo non era presente nella versione definitiva del decreto, anche se i calcoli finanziari sono rimasti gli stessi anche nella versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Il grafico mostra che la curva dei nuovi contagi da Coronavirus, che secondo le previsioni del governo avrebbe dovuto iniziare a scendere intorno al 18 marzo, ha continuato in realtà a salire – con alcune variazioni – fino ai primi di aprile. Ieri, 7 aprile, la previsione stimava meno di mille nuovi contagi, ma quelli confermati dalla Protezione Civile sono stati oltre 3mila.

