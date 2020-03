Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Dal 21 marzo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha imposto all’Italia la serrata degli uffici pubblici, di tutte le attività produttive, professionali, commerciali e artigianali, ad eccezione delle aziende e delle fabbriche strategiche per la filiera agroalimentare, sanitaria, energetica. Una scelta sofferta, presa per provare ad arginare l’emergenza Coronavirus nel nostro Paese che ad oggi, vede: 5.476 morti e 7.024 guariti, mentre il totale dei contagiati è di 46.638 e quello dei casi totali di 59.138. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia oggi, 23 marzo 2020:

ore 07,45 – Coronavirus: Borrelli “ipotesi tampone anche caso diagnosi clinica” – “Porterò al nostro comitato tecnico-scientifico le valutazioni del professor Burioni. I tamponi in Italia vengono fatti coerentemente con le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e del Ministero della Salute ma sicuramente prenderemo in considerazione anche le proposte del professor Burioni”. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, intervenendo a ‘Che tempo che fa’ in merito alla richiesta del virologo, ospite in studio, di prevedere tamponi anche per chi ha ricevuto solo diagnosi cliniche ( e non di laboratorio) in relazione al Coronavirus per evitare che, se appunto non sottoposte a tampone, decidano di uscire quando si sentono meglio.

Ore 07,15 – Cnn: “L’Italia ha chiesto aiuto al Pentagono” – La Cnn, citando un dirigente della difesa Usa coperto da anonimato, ha fatto sapere che il governo italiano avrebbe lanciato al capo del Pentagono, Mark Esper, un appello per ottenere equipaggiamento medico come mascherine e respiratori contro il Coronavirus. L’Esecutivo italiano, sempre secondo la Cnn, ha chiesto inoltre al personale militare Usa di stanza nel nostro Paese di fornire personale medico e ospedali da campo in sostegno agli sforzi delle nostre truppe. (Leggi qui la notizia)

ore 7 – Supermercati Lombardia, obbligo di misurare la febbre a chi entra: la decisione della regione – Misurazione della febbre per chi entra nei supermercati e nelle farmacie della Lombardia. In base all’ordinanza emessa il 21 marzo, in serata dal presidente della Regione Attilio Fontana, si prevede la misurazione della temperatura corporea a chi entra negli esercizi commerciali ancora aperti e, in caso sia pari o superiore a 37,5° c’è l’obbligo di vietare l’ingresso. E’ scritto testualmente nell’ordinanza diffusa ieri dalla Lombardia.

ore 06.30 – Burioni: “Il calo nei contagi non rassereni, è un segno tenue” – Il dato sulla crescita del numero di nuovi positivi al coronavirus, incremento più contenuto a quello del giorno precedente, “non ci deve rasserenare, dobbiamo pensare alla grandissima maggioranza di italiani che ha fatto il proprio dovere”. Lo ha detto Roberto Burioni, virologo, ospite in studio a ‘Che tempo che fa’. Burioni ha aggiunto che “i primi frutti sono arrivati dopo il lockdown, 14 giorni, l’avevamo detto. E’ però un segno molto tenue che ci autorizza a pensare che i sacrifici sono molto utili ma ci invita anche ad essere ancora pi rigorosi, se si molla un attimo sono guai grossi”.

Burioni ha spiegato che non bisogna guardare troppo al numero dei contagi, che non va preso a riferimento certo sulla diffusione del coronavirus in Italia, perché “è molto probabilmente molto sottostimato”. Per il virologo “in questo momento non necessario fare tamponi a tutti. Invece dobbiamo comportarci come se la persona di fronte a noi fosse infettiva: il paziente è infettivo due giorni prima dei sintomi”.

Il contagio interfamiliare è un fattore “molto doloroso ma è il modo più facile per cui si infetta un debole. La malattia si può trasmettere anche in presenza di molto affetto”, ha aggiunto Burioni, che ha rilevato come questa forma di contagio avvenga anche in situazioni di ‘normalità’, ovvero persone giovani che vanno al lavoro o sui mezzi di trasporto pubblico e poi si ricongiungono con i familiari perché ci vivono insieme o perché li vanno a trovare.

ore 05.30 – Musumeci: Molti sbarcati a Messina. Il Governo agisca” – “Mi segnalano appena adesso che a Messina stanno sbarcando dalla Calabria molte persone non autorizzate. Non è possibile e non accetto che questo accada. Ho chiesto al prefetto di intervenire immediatamente. C’è un decreto del ministro delle Infrastrutture e del ministro della Salute che lo impedisce. Pretendo che quell’ordine venga rispettato e che vengano effettuati maggiori controlli alla partenza. Il governo nazionale intervenga perché noi siciliani non siamo carne da macello”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci.

COSA È SUCCESSO IERI:

DPCM: 80 voci nella lista delle attività aperte, anche le colf – Il decreto parla di “sospensione delle attività produttive industriali o commerciali” ad eccezione delle filiere necessarie e di quelle che consentano il funzionamento di queste ultima e indica un elenco con poco più di 100 attività che potranno continuare a restare attive. Il testo integrale del decreto (dpcm) del 22 marzo 2020

Stop totale agli spostamenti con mezzi pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui ci si trova. – Divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Lo stabilisce l’ordinanza adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro dell’Interno che rimarrà efficace fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 3 del decreto legge numero 6/2020.

Coronavirus, 12 persone positive alla Protezione civile a Roma.Alcuni dipendenti del Dipartimento della Protezione Civile sono risultati positivi al coronavirus. Ne ha dato notizia il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli

Di Maio: “Repubblica Ceca ci manderà 110 mila mascherine” – “Poco fa ho ricevuto una lettera dal ministro degli Esteri della Repubblica Ceca, il quale mi ha assicurato che ci spediranno 110 mila mascherine entro le prossime 48 ore. Si tratta dello stesso numero di mascherine che dovevano arrivare in Italia nei giorni scorsi e che invece sono state sequestrate dalle autorità ceche”, le parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook. “Ne sono state sbloccate anche 200 mila ferme in Turchia. Questione risolta, andiamo avanti”.

Arcuri: “Siamo in guerra. Servono 90 milioni di mascherine al mese” – “Ieri abbiamo distribuito 3 milioni” di mascherine, “nella prossima settimana contiamo di riuscire ad incrementare questa dotazione. Ci servono 90 milioni di mascherine al mese. Abbiamo attivato tutti i canali”. Lo ha detto Domenico Arcuri, commissario all’emergenza a “In Mezz’Ora in più”. “Oggi distribuiremo 150 ventilatori. In un giorno il 30 per cento di quanti ne sono stati distribuiti fino ad ora. Noi siamo in guerra, devo trovare le munizioni per far si che questa guerra il nostro Paese la vinca prima e meglio degli altri”.

Mattarella: “Serve concreta solidarietà Ue” – “Come hai scritto nella Tua lettera abbiamo bisogno di uno spirito veramente europeo di concreta solidarietà. L’Unione Europea, con i suoi vertici, sta operando con serietà e determinazione di fronte a questa drammatica condizione, nuova e generale. Sono certo che continuerà a farlo: i nostri concittadini europei hanno bisogno di avvertire l’efficace vicinanza dell’azione dell’Unione”. Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier.

