Coronavirus, la Cnn: “L’Italia ha chiesto aiuto al Pentagono”

Nell’emergenza Coronavirus, anche la fuga di notizie di livello internazionale può diventare un caso. La Cnn, citando un dirigente della difesa Usa coperto da anonimato, ha fatto sapere che il governo italiano avrebbe lanciato al capo del Pentagono, Mark Esper, un appello per ottenere equipaggiamento medico come mascherine e respiratori contro il Coronavirus.

L’Esecutivo italiano, sempre secondo la Cnn, ha chiesto inoltre al personale militare Usa di stanza nel nostro Paese di fornire personale medico e ospedali da campo in sostegno agli sforzi delle nostre truppe. La richiesta cade mentre in Italia arrivano i primi aiuti russi e quelli da Cuba. Esper recentemente ha reso disponibile scorte di mascherine e respiratori per gli ospedali civili negli Usa per rispondere all’emergenza Coronavirus. L’esercito americano inoltre ha attivato unità capaci di costruire ospedali da campo per alleggerire la pressione su quelli civili.

Nel frattempo, anche gli Stati Uniti devono fronteggiare la pandemia. Fallito al Senato il primo tentativo di far passare un ampio pacchetto di misure da 1.600 miliardi di dollari per aiutare l’economia americana, colpita dall’emergenza Coronavirus. I democratici hanno bloccato l’iniziativa, facendo mancare i 60 voti necessari, mentre continuano i negoziati per sbloccare l’impasse.

Negli Usa i casi positivi di Coronavirus hanno superato quota 32 mila, con almeno 400 morti. Lo si legge nel sito della Johns Hopkins. Otto sono gli Stati che hanno ordinato lo “stay home”, per un totale di 100 milioni di abitanti, quasi un americano su tre