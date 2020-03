Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 23 marzo: morti, contagi, guariti

Come ogni giorno anche oggi, lunedì 23 marzo 2020, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha fornito – nella consueta conferenza stampa delle ore 18 – i dati relativi all’epidemia di Coronavirus in Italia contenuti nell’ultimo bollettino.

Secondo i dati raccolti oggi, in Italia ci sono 50.418 (+3.780), 6.077 morti (+601) e 7.432 guariti (+408). I casi totali, quindi, sono arrivati a 63.927 (+4.789). Il totale dei ricoverati con sintomi è di 20.692 (+846), mentre i pazienti in terapia intensiva sono attualmente 3.204 (+195). In isolamento domiciliare ci sono invece 26.522 persone (+2.739).

Rispetto alla giornata di ieri, domenica 22 marzo, quindi, sono stati registrati 601 morti in più, mentre il numero dei nuovi contagi continua a diminuire. Oggi, infatti, sono stati registrati 3.780 nuovi contagi, a fronte dei 3.957 casi registrati ieri, mentre sabato erano stati 4.821.

Subito dopo il bilancio della Protezione Civile, ha preso la parola Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha affermato che questa “sarà una settimana molto importante per valutare l’andamento delle nostre curve”. “Il nostro sforza – ha continuato Brusaferro – è quello di evitare che al Sud si riproducano le caratteristiche che si è verificata al Nord”.

Leggi anche:

Potrebbero interessarti Coronavirus: su TPI arriva CITbot, l’intelligenza artificiale promossa dall’associazione Luca Coscioni È falso che il Coronavirus non colpisce gli extracomunitari: oggi è morto in Toscana un 30enne del Camerun Parla il paziente 1: "Da questa malattia si può guarire" | AUDIO

1. Cari virologi, restate uniti invece di litigare su chi ha sperimentato prima il farmaco Tocilizumab / 2. Coronavirus, quando il lavoro uccide: la storia di Diego / 3. Siamo in guerra. E in una guerra abbiamo bisogno dell’esercito per le strade e a supporto degli ospedali

4. Medico di Codogno morto in India, la moglie a TPI: “Mio marito un eroe, ha sopportato di tutto” / 5. Puglia, molti genitori degli studenti “fuggiti” dal Nord sono positivi al Coronavirus: il 15% ha viaggiato con la febbre / 6. Picco ed epilogo del Coronavirus: i risultati di uno studio statistico di due ricercatori italiani