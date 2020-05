Sfiducia a Bonafede: il voto al Senato

Una giornata di tensioni per il governo. Dopo il caso delle centinaia di scarcerazioni di boss mafiosi e le polemiche per le rivelazioni del magistrato Nino di Matteo (al quale due anni fa sarebbe stata proposta e poi negata la direzione del Dap, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) oggi, 20 maggio, al Senato si votano le mozioni di sfiducia al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Arriva dunque al suo momento cruciale lo scontro politico sull’operato del Guardasigilli che dura ormai da settimane e che mette a dura prova la tenuta dell’esecutivo.

I dubbi di Italia Viva

Su Bonafede non tutti nella maggioranza condividono la stessa posizione. Il ministro è stato difeso da Leu, Pd e dal suo Movimento 5 Stelle, ma hanno espresso riserve la forza minore Italia Viva, che resta comunque decisiva con i suoi 17 senatori. I renziani hanno alzato la posta mettendo sul tavolo del confronto con gli alleati diverse doglianze, a partire da provvedimenti proposti che sarebbero stati prontamente “ignorati” dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Il punto a cui Matteo Renzi tiene di più è il piano choc da 120 miliardi di euro per l’edilizia, che l’ex premier ha presentato ben prima dell’emergenza Coronavirus e che secondo Iv sarebbe fondamentale per risollevare l’economia italiana nei mesi di ripartenza. I renziani insomma si sentono determinanti ma non valorizzati e sulla vicenda Bonafede alla vigilia hanno preferito temporeggiare prima di dare un giudizio. “Attenderemo il ministro e valuteremo sulla base di quello che dirà”, ha dichiarato alla vigilia la ministra Teresa Bellanova.

La discussione dalle 9.30

La discussione delle mozioni di sfiducia a Bonafede nell’Aula di Palazzo Madama è stata programmata per le ore 9.30. A seguire la replica del ministro della Giustizia e due chiame per le votazioni dei senatori. Ogni senatore voterà dal posto con entrata nell’emiciclo scaglionata a gruppi di 50 ogni 10 minuti, secondo l’ordine alfabetico.

Le due mozioni di sfiducia a Bonafede, da centrodestra a Bonino

Sono due le mozioni di sfiducia presentate dalle opposizioni nei confronti del ministro della Giustizia Bonafede. Un testo del centrodestra unito e un altro con la prima firma di Emma Bonino, che sarà comunque votato anche da Forza Italia. “Sono stati commessi molti errori, le voteremo convintamente”, ha dichiarato ieri il vicepresidente di FI Antonio Tajani parlando delle due mozioni. Con Bonino tra i favorevoli alla sfiducia c’è certamente Carlo Calenda. “Basterebbe la paternità della scellerata riforma sulla prescrizione, che minaccia un principio fondamentale del diritto, a squalificare Bonafede come Guardasigilli”, ha attaccato il leader di Azione.

Sfiducia a Bonafede, Pd compatto

Il Pd sembra compatto. E ribadisce che in caso di uno strappo di Italia Viva la crisi di governo sarebbe inevitabile. “Se passa una mozione di sfiducia a Bonafede si apre una vera crisi, non c’è dubbio”, ha detto ieri il capogruppo del Partito Democratico alla Camera Graziano Delrio. “Non si può pensare che con il ministro della Giustizia, capo del principale partito in Parlamento, la cosa si risolve con una pacca sulla spalla”.

Sulla stessa linea anche Andrea Marcucci, che alla vigilia ha dichiarato: “Il ministro Bonafede domani può dare un aiuto fortissimo alla maggioranza che lo sostiene. Credo che le mozioni di sfiducia siano da rigettare, ma per il Guardasigilli può essere l’occasione per riequilibrare la politica del suo dicastero, valorizzando il fatto che è ministro di un governo di coalizione”.

Non usa mezze misure il capo politico del M5S Vito Crimi. Sono “un attacco strumentale al governo”, ha dichiarato. “In un momento in cui il Paese sta pensando a come ripartire, si vuole mettere il Parlamento in questo imbuto”.

