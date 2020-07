Coronavirus, positivi 28 migranti sui 70 sbarcati al porto di Roccella Jonica

Coronavirus migranti, positivi 28 sui 70 sbarcati al porto di Roccella Jonica

Ci sono 28 positivi al Coronavirus nel gruppo di circa 70 migranti sbarcati sabato a Roccella Jonica, sulle coste della Calabria. È il risultato dei primi tamponi eseguiti poche ore dopo l’arrivo dall’ospedale di Reggio Calabria. Queste persone, tutte di nazionalità pakistana, sono state smistati in centri di accoglienza della zona e messe in isolamento. Del gruppo fanno parte 48 adulti e 20 minori.

Giorni caldi in Calabria e a Lampedusa

Il barcone era stato avvistato nel primo pomeriggio al largo della costa ionica ed è stato fatto sbarcare con l’ausilio del personale della Croce Rossa. Si tratta del secondo sbarco nella zona nel giro di dieci giorni e che vede le coste della Calabria e della Puglia come “terminale” della rotta dei migranti provenienti dalla Grecia e dalla Turchia.

La giornata di sabato ha registrato una forte ripresa degli arrivi di migranti sulle coste italiane. La pressione maggiore riguarda l’isola di Lampedusa dove in 48 ore sono approdati 791 profughi, in massima parte salpati dalla Tunisia. I migranti arrivano di solito in piccole gruppi, su imbarcazioni forse messe in acqua a poche miglia dalla costa dalle cosiddette “navi madre2. Nell’hotspot di Lampedusa, una struttura in grado di ospitare 100 persone, si trovavano ieri oltre 700 stranieri. Interventi immediati di sostegno sono stati chiesti dal sindaco Totò Martello e dal governatore della Sicilia nello Musumeci. Anche in questo caso tutti i nuovi arrivati sono stati sottoposti a tampone e posti in quarantena.

I dati degli sbarchi

Secondo i dati del Viminale dall’inizio dell’anno sono giunti in Italia 8.087 migranti: più dei 3.165 arrivati nello stesso periodo del 2019 ma meno dei 16.937 del 2018 (sempre tra il primo gennaio e il 10 luglio). Sensibilmente mutata è la mappa del fenomeno: se fino all’anno scorso la Libia era il principale punto di partenza di chi attraversava il Mediterraneo nell’ultimo periodo preso in considerazione il baricentro si è spostato con decisione sulle coste della Tunisia.

