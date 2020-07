Bergamo, dopo 4 mesi la terapia intensiva è Covid-free: nessun paziente ricoverato

Bergamo, zero pazienti: la terapia intensiva dell’ospedale è Covid-free

In questi difficilissimi mesi di emergenza Coronavirus è stato uno dei simboli del dramma vissuto dalla città di Bergamo: oggi, però, all’ospedale Papa Giovanni XXIII è un giorno da incorniciare, perché la struttura non ha più pazienti ricoverati in terapia intensiva. Sono passati ben 137 giorni dal primo ricovero: domenica 23 febbraio, infatti, nella terapia intensiva dell’ospedale ci fu l’ingresso del primo paziente con sintomi da Covid-19. Da allora, il reparto non ha mai smesso di ospitare uomini e donne, intubati e impegnati a lottare con un nemico letale e invisibile. Anche 100 in contemporanea, nei giorni acuti dell’emergenza. Fino a oggi, quando con le dimissioni degli ultimi malati, la terapia intensiva di Bergamo è diventata Covid-free. Restano ricoverati alcuni pazienti colpiti dal virus, ma ormai negativizzati.

Il lieto evento è stato simbolicamente celebrato dal direttore generale Maria Beatrice Stasi, con il direttore sanitario Fabio Pezzoli e il direttore del Dipartimento di Emergenza urgenza e area critica Luca Lorini, alla presenza di una rappresentanza degli operatori delle terapie intensive. Non è mancato anche un ricordo per le tante, troppe vittime del Covid-19 nella città di Bergamo. Un minuto di silenzio nel ricordo di chi non ha vinto la battaglia, poi un lungo applauso per il grande risultato raggiunto dall’ospedale, con lo svuotamento della terapia intensiva. Un traguardo, questo, raggiunto grazie all’impegno dei circa 400 operatori che lavorano nelle terapie intensive del Papa Giovanni, tra medici, infermieri, operatori di supporto e personale delle pulizie.

