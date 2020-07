Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 14.642 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, con 34.861 morti, 192.108 guariti, per un totale di 241.611 casi complessivi registrati nel nostro Paese dall’inizio dell’epidemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, mercoledì 8 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Dal Bangladesh con test falsi: caccia a 600 positivi – Secondo quanto riporta il quotidiano Il Messaggero, sarebbero circa 600 i passeggeri provenienti dal Bangladesh sbarcati a Roma negli ultimi giorni con dei test falsi che ne attestavano la negatività al Coronavirus. Si sarebbe quindi aperta la caccia, da parte delle autorità italiane, a queste persone potenzialmente positive e che potrebbero essere veicolo di contagio. Negli ultimi giorni è salito il livello di allarme per gli arrivi dal Bangaldesh, dopo che 36 persone arrivate da Dacca erano risultate positive al virus (sono state tutte trasferite allo Spallanzani). Il ministro della Salute Roberto Speranza ha deciso di bloccare i voli dal paese asiatico, al momento considerati troppo pericolosi.

Ore 06. 30 – Speranza: “Vaccino e test sierologico, non punto sull’obbligatorietà” – “I test sierologici non saranno obbligatori, sono convinto che gli insegnanti li faranno”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a In Onda su La7. “Io credo nelle persone e penso che questo sia il metodo da utilizzare. Poi siamo sempre in tempo a immaginare soluzioni di natura diversa. Quanto al vaccino, deve essere gratuito e pagato dallo Stato ma la mia impostazione non punta sulla obbligatorietà. Partiremo dal personale sanitario”.

Ore 06.00 – Salvini: “Telefono acceso ma Conte non chiama” – “No, è quindici giorni che abbiamo il telefono acceso e attendiamo per sapere se al governo interessano le nostre proposte, evidentemente no”. Così il leader del centrodestra Matteo Salvini ha risposto quando a Cartabianca su Raitre gli è stato chiesto se il premier Conte abbia chiamato i leader dell’opposizione per un confronto sui provvedimenti per uscire dalla crisi Coronavirus.



CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Speranza: “Sospesi i voli dal Bangladesh” – Il ministro della Salute Roberto Speranza ha ordinato la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito del numero significativo di positivi al Covid-19 riscontrati sull’ultimo volo arrivato ieri a Roma. In accordo con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stata disposta una sospensione per una settimana durante la quale si lavorerà a nuove misure cautelative per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue. “Ho appena disposto la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito del numero significativo di casi positivi al Covid-19 riscontrati sull’ultimo aereo arrivato ieri a Roma – ha scritto Speranza sul suo profilo Facebook – La quarantena per chi viene da Paesi extra UE ed extra Schengen è già prevista ed è confermata. Ma dopo tutti i sacrifici fatti non possiamo permetterci di importare contagi dall’estero. Meglio continuare a seguire la linea della massima prudenza”.

Dl Semplificazioni, Conte: “Via libera a 130 opere strategiche” – “Oggi è una giornata importante. Nella settimana di confronto agli Stati generali è stato corale l’appello a far correre il Paese. Questa riforma è un trampolino di lancio di cui l’Italia ha bisogno per il rilancio del Paese”: lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa di presentazione del Dl Semplificazioni. “Ieri in Consiglio dei ministri – ha aggiunto il presidente del Consiglio – abbiamo approvato l’elenco di 130 opere strategiche Italia veloce individuate specificamente dal Mit, a queste aggiungiamo quelle per Cortina e quelle di competenza di altri ministeri, sanità, carceri, polizia”. Il premier ha poi aggiunto: “Avremo degli appalti più semplici e veloci, ci sarà l’affidamento diretto”. Leggi la notizia completa.

Arcuri commissario anche ripartenza scuole in sicurezza – Sarà il commissario all’emergenza Domenico Arcuri a occuparsi della fornitura di gel, mascherine e “ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali”. Lo prevede una norma contenuta nella bozza del decreto Semplificazioni che dovrebbe essere confermata nel testo finale. Il commissario potrà provvedere “nel limite delle risorse assegnate allo scopo con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali” e può procedere subito all’affidamento di contratti, senza aspettare il trasferimento dei fondi alla contabilità speciale.

Il bollettino della Protezione civile – È di 14.242 (-467) persone attualmente positive, 34.899 (+30) morti, 192.815 (+574) guariti, per un totale di 241.956 (+138) casi totali, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Sanità. Dei 14.242 attualmente positivi, 940 (-6) sono ricoverati con sintomi, 70 (-2) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 13.232 (-459) sono in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati sono stati 43.219. Qui il bollettino

Leggi anche:

1. Il Cdm approva il decreto Semplificazioni “salvo intese”: ecco cosa prevede / 2. Brasile, il presidente Jair Bolsonaro è positivo al Coronavirus / 3. Test sierologici a docenti e bidelli o la scuola a settembre non riapre: ecco il piano del Cts

4. Gli specializzandi non medici in prima linea contro il Covid: “Noi considerati camici di serie B” / 5. Giovani, risorse da sfruttare ma non stabilizzare. E anche dopo il Covid il Governo li ignora / 6. La peste spaventa la Cina: scatta l’allarme di livello 3

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Superenalotto, centrato il 6 a Sassari: vinti 60 milioni di euro Ragazza presa a schiaffi in spiaggia da un coetaneo a Ostia “Chiedo di essere fucilato, non voglio più morire tutti i giorni”: la lettera dell’ex boss al 41 bis a Mattarella