CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono più di 11,6 milioni i casi di Coronavirus nel mondo, mentre le vittime hanno superato quota 539mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 8 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – L’ambasciatore Usa in Brasile negativo al test: è in quarantena – “L’ambasciatore, e la signora Chapman, è risultato negativo e rimarrà a casa in quarantena”, lo scrive su Twitter l’ambasciata Usa in Brasile. Il 4 luglio, l’ambasciatore Todd Chapman e la consorte avevano pranzato con il presidente del Brasile, oggi risultato positivo al Covid-19. L’ambasciata, continua il tweet, “sta valutando l’intero team che potrebbe essere stato esposto al Covid-19. L’ambasciata e i consolati continuano a seguire i protocolli del @CDCgov”.

Ore 06.30 – In America Latina e Caraibi oltre 3 milioni di contagi – In America Latina e Caraibi sono stati superati 3 milioni di casi di coronavirus. Emerge dai dati di Afp.

Ore 06.00 – Nuovo record di contagi negli Usa, oltre 60mila in 24 ore – Nuovo record di contagi giornalieri da Coronavirus negli Usa. Secondo Johns Hopkins Universiti nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 60.209. Negli Usa le infezioni sfiorano i tre milioni con 2.991.351 contagi. Il bilancio dei morti è salito a 131.362, con 1.114 decessi nelle ultime 24 ore. Il presidente Donald Trump ha attribuito l’impennata dei casi al maggior numero di test effettuati. “Siamo ben posizionati”, ha assicurato il presidente, smentendo il virologo Anthony Fauci, della task force della Casa Bianca, convinto gli Usa siano ancora “immersi” nella prima ondata della pandemia e che la situazione è brutta. “Se avessi ascoltato gli esperti – ha attaccato Trump – staremmo peggio”

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Cina: a Pechino 0 contagi, prima volta da giugno – Pechino non registra nuovi casi di contagio accertati da Covid-19 per la prima volta dall’11 giugno, vale a dire dallo scoppio del focolaio al mercato dell’ingrosso di generi alimentari Xinfadi, che ha provocato 355 nuovi contagi. A livello nazionale sono 8 i nuovi casi di contagio, tutti provenienti dall’estero, mentre a Pechino si registra un solo caso di contagio asintomatico, categoria che viene conteggiata a parte rispetto ai contagi accertati.

Australia: 6,6 milioni di persone in lockdown – A partire dalla mezzanotte locale di oggi, 6,6 milioni di persone saranno isolate in Austrlia. Lo ha deciso il governo nazionale dopo l’aumento esponenziale dei casi di Coronavirus. I due Stati più popolosi, quello di Victoria e il Nuovo Galles del Sud, saranno messi in lockdown per la prima volta dall’inizio della pandemia di Covid-19. Le misure restrittive dureranno almeno 6 settimane. Fino ad ora, il Paese ha avuto quasi 9mila casi di contagio e 106 decessi.

Bolsonaro positivo al Coronavirus – L’aveva annunciato lui stesso, “Ho i sintomi del Covid”. Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, che ha sempre mostrato scetticismo nei confronti della pandemia, ritardando le misure di lockdown e perdendo un ministro della salute dopo l’altro, si è sottoposto al test del Coronavirus ed è risultato positivo. Qui la notizia

