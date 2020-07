Approvato il Decreto Semplificazioni 2020: cosa prevede, le novità

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Semplificazioni 2020 “salvo intese”: il testo è stato votato nel corso di una riunione lunga più di quattro ore in Consiglio dei ministri avvenuta nella notte e iniziata ieri alle 22. Secondo fonti di Palazzo Chigi, il “salvo intese” – ovvero la formula adottata quando manca un testo definitivo degli articolati, che potranno essere così riveduti e corretti prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale – si è reso necessario per questioni tecniche, perché l’accordo politico sui punti più controversi sarebbe stato stretto.

Non è stata infatti una passeggiata varare il testo, visto che su moltissimi temi non c’era un accordo in seno alla maggioranza. Alla fine, però, M5S e Pd sono riusciti a trovare la quadra. Il premier Giuseppe Conte ottiene così il via libera a quella che considera “la madre di tutte le riforme” e che nei prossimi giorni illustrerà ai partner europei nei contatti in vista del Consiglio Ue sul Recovery fund. Ma la discussione promette già di riaprirsi in Parlamento.

Sono molti i temi all’interno della bozza della nuova misura: l’affidamento diretto degli appalti fino a 150 mila euro; la riformulazione del reato di abuso di ufficio per i pubblici ufficiali; il potenziamento dello smart working per gli impiegati pubblici; la green economy. Con buone probabilità sarà utilizzato il decreto legge, che dovrà essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni.

Cosa c’è nel decreto Semplificazioni

Il decreto Semplificazioni 2020 ha acceso molto il dibattito dal momento che sono molte le questioni ancora aperte ed altrettanti gli ambiti di intervento. La bozza in circolazione riporta un provvedimento abbastanza snello, composto da quattro titoli: Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia; Semplificazioni procedimentali e responsabilità; Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale; Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

In particolare, in Cdm si è discusso sulla possibilità non solo per i commissari ma anche per le stazioni appaltanti di agire, per far fronte agli effetti negativi dell’emergenza Covid, in deroga a tutte le norme, tranne quelle penali, antimafia e quelle sulla sicurezza sul lavoro. Restano infatti le perplessità di Pd e Leu sulle deroghe, introdotte sul “modello Genova”. Una prima intesa ci sarebbe sull’elenco delle grandi opere considerate prioritarie (una lista di circa 50 nomi) e che saranno affidate a commissari ma la lista non entra nel testo del decreto ma nel piano Italia veloce del ministero delle Infrastrutture, che è un allegato al Programma nazionale delle riforme e comunque per la nomina dei commissari dovrebbe esserci tempo fino a fine anno.

Anche sulla riforma dell’abuso d’ufficio, altra ‘partita’ difficile del dl semplificazioni, sarà necessaria una riformulazione tecnica del testo, rispetto al quale però, nel corso della riunione, la ministra e capodelegazione di Iv, Teresa Bellanova, ha “confermato le riserve già espresse”. L’accordo raggiunto però, riferiscono fonti di governo, avrebbe fatto salvo l’obiettivo della riforma di circoscrivere i margini di responsabilità per abuso d’ufficio elencando ipotesi e violazioni che fanno scattare il penale, riducendo dunque la rilevanza della ‘discrezionalità’ di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio. Così da superare quella che il premier Giuseppe Conte ha definito la ‘paura della firma’ e che frena il lavoro dei dirigenti pubblici. Il danno erariale -altro tassello della riforma- scatta solo se c’è dolo.

Nel testo -48 articoli in 100 pagine- trova spazio poi la digitalizzazione della Pa, con servizi e pagamenti che potranno essere gestiti da un App e la carta d’identità digitale che assume un ruolo sempre più centrale per accedere ai servizi della Pubblica amministrazione. Procedure speciali, e più veloci, poi, per la valutazione di impatto ambientale e per le autorizzazioni da parte degli enti locali: passa anche da qui la strada per la semplificazione del Paese.

Via il condono edilizio

La sanatoria degli abusi edilizi (articolo 10 della bozza) è stata fin da subito una delle disposizioni più discusse del dl Semplificazioni. Qui si prevede per gli abusi “meno gravi” la sola sanzione amministrativa, senza ordine di demolizione. Il Ministro all’Ambiente Sergio Costa si è dichiarato assolutamente contrario, come gli alleati di Governo del PD. Pressioni che hanno avuto il loro esito: il premier Conte alla fine ha deciso di cancellare in via definitiva la misura.

Potenziamento dello smart working

Altro aspetto importante del decreto Semplificazioni è l’obbligo per le Pubbliche amministrazioni di sviluppare sistemi idonei a garantire ai dipendenti l’esercizio del lavoro a casa in sicurezza ed efficienza. A tal fine il Governo vuole instaurare misure di semplificazione e coordinamento dell’attività potenziando il Dipartimento della trasformazione digitale (Agid). Di pari passo al potenziamento dello smart working si vuole introdurre un Codice di condotta tecnologica con regole omogenee valide per tutte le ramificazioni della Pubblica amministrazione.

Leggi anche:

1. Decreto Semplificazioni: con gli appalti senza gara pericolo infiltrazioni criminali / 2. Dl Semplificazioni, la denuncia dei Verdi: “Nella norma inserito un condono edilizio”. La reazione del ministro Costa: “Se c’è, non dirò mai sì” / 3. I tormenti di Zingaretti: settembre spaventa il segretario del Pd / 4. Altro che Semplificazioni, il decreto contro la burocrazia rallenta (ancora) il governo / 5. Mes o non Mes, in ogni caso mancano i numeri per approvarlo

Potrebbero interessarti Italia e Giappone, non tutti i debiti sono uguali Il prezzo della democrazia. "Giovani italiani, credeteci ma cambiatela": il messaggio dell'economista Aegon AM nomina Adrian Cammidge nuovo Global Head of Communications