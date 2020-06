Dl Semplificazioni, nella norma spunta un condono edilizio

Nel dl Semplificazioni, che potrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri entro l’inizio della prossima settimana, è stato inserito un condono edilizio: lo denunciano i Verdi al Corriere della Sera. Secondo Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dell’esecutivo dei Verdi, all’interno del decreto legge vi sarebbe una norma, l’articolo 10, che “consente la sanatoria per gli immobili edificati abusivamente che risulteranno conformi ai piani regolatori alla data di presentazione della domanda”. “Una norma furba – aggiunge Bonelli – che consentirà ai Comuni di modificare i piani urbanistici per regolarizzare gli abusivi”.

La norma ha già provocato la reazione di diversi esponenti del governo tra cui il ministro dell’Ambiente Sergio Costa che a La Stampa ha dichiarato: “Non amo commentare le bozze, ma la mia posizione non cambia. I condoni non sono ammissibili, sono frutto di una politica vecchia e non risolvono problemi, anzi ne causano di più. Non dirò mai sì a un condono”. Anche il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro, si dice contrario, dichiarando il suo “no a condoni mascherati”, mentre Italia Viva ribadisce, attraverso le parole del ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova, che “L’unico nostro obiettivo è sbloccare cantieri, solo questo ci sta a cuore”. La norma al momento è ancora nella bozza (leggi qui cosa prevede) del dl, ma potrebbe essere stralciata, così come accaduto per il decreto Rilancio quando una proposta di condono era stata successivamente cestinata in seguito alle proteste di tutti i partiti di maggioranza.

