“Dopo aver lasciato un commento pacato sotto un suo post falso contro l’Azzolina, abbiamo scoperto che Salvini ci aveva bloccato su Instagram e cancellato il nostro commento”. Lo denunciano a TPI alcuni studenti dell’istituto Turoldo di Zogno, in provincia di Bergamo. Ecco la lettera integrale che ci hanno inviato e che ricapitola l’accaduto:

“Sia perché provengo dalla zona più colpita, sia perché sono uno studente, la faccenda del Coronavirus mi ha particolarmente interessato, sin dall’inizio. Informandomi anche degli effetti della pandemia sulla situazione scolastica, molte volte mi sono imbattuto in notizie della ministra dell’istruzione Azzolina (che non stimo affatto), la quale ha creato non solo scompiglio e confusione fra noi studenti, ma anche un senso di ‘abbandono’ che ha tenuto, specialmente i maturandi, sulle spine per 2 mesi.

L’altro giorno, la ministra ha fatto una conferenza stampa sulla ripartenza della scuola e ha presentato un’idea per contrastare il fenomeno delle classi pollaio, diventate finalmente un problema rispetto al distanziamento sociale necessario per via del C0ronavirus. In sostanza la ministra ha detto questo: bisognerà ridurre in questi anni il numero degli studenti negli istituti, applicando un ridimensionamento scolastico e liberando istituti stracolmi (si immagini che il mio istituto ha 1.200 studenti) per inserire, nel corso del tempo, altri studenti in istituti più piccoli.

Come al solito, Salvini ha fatto la sua classica propaganda sulle parole della Azzolina, postando una foto su Instagram assolutamente fuorviante e falsa per vari motivi: Salvini ironizza sulla proposta della ministra, ossia quella di portare i ragazzi ai musei, ai luna park e alle gallerie d’arte, abbattendo finalmente la passività che ricopre lo studente nella scuola italiana.

Io e altri studenti del mio istituto abbiamo scritto, in maniera fra l’altro pacata, il nostro dissenso in un commento, cercando di spiegare il vero senso delle parole della ministra (che, come ho già detto, non mi piace). Il giorno dopo aver pubblicato il commento, però, c’è stata una sorpresa: attraverso un’app esterna ho scoperto che il ‘democratico’ Matteo Salvini mi aveva bloccato, eliminando peraltro il mio commento.

Questo è un chiaro esempio di divieto di esprimere le proprie opinioni, stroncando la democrazia. Tutti devono sapere, Salvini compreso, che chi c’è dietro il suo account vieta la libertà di parola, eliminando commenti e bloccando studenti che, ripeto, pacificamente spiegano alle persone la verità (a questo punto mi viene da pensare che Salvini abbia paura della verità…bah)”.

