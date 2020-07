Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus.

L’aveva premesso lui stesso nei giorni precedenti, “Ho i sintomi del Covid”. Bolsonaro si era sentito male dopo una festa a casa dell’ambasciatore americano. Le immagini della serata circolate sui media mostrano tutti gli invitati senza mascherina, quella contestata dal presidente, imposta da un’ordinanza dal Tribunale Superiore Federale, abolita con un successivo decreto dallo stesso Bolsonaro. Il presidente brasiliano, che ha sempre mostrato scetticismo nei confronti della pandemia, ritardando le misure di lockdown e perdendo un ministro della salute dopo l’altro, si è sottoposto al test del Coronavirus ed è risultato positivo. Bolsonaro stava assumendo in via precauzionale idrossiclorochina dopo che accusava malessere e 38 di febbre.

I social network si erano scatenati ai primi rumors sulla possibilità che il presente avesse contratto la malattia. Migliaia di tweet e messaggi di odio erano circolati in rete contro il presidente brasiliano, accusato da più parti di aver sempre minimizzato la pandemia da coronavirus nel suo Paese.

In vetta ai trending topic su Twitter in Brasile c’è infatti l’hashtag “forca covid” (forza covid). Una tendenza simile si era registrata anche all’epoca della positività di Boris Johnson, pure lui inizialmente scettico sulla gravità della malattia. Il premier britannico poi guarì dopo essere stato ricoverato in gravi condizioni, ma ciò non gli impedì di essere bersagliato dagli hater. Nel caso di Bolsonaro, il tenore della maggioranza dei tweet è forse ancora più violento, con migliaia di utenti che augurano apertamente la morte al capo di Stato verdeoro.

