Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 8 luglio: morti, contagi, guariti

A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 8 luglio.

È di 13.595 persone attualmente positive (-647 rispetto a ieri), 34.914 morti (+15), 193.640 guariti (+825), per un totale di 242.149 casi totali (+193), il bilancio odierno relativo alla pandemia di Coronavirus in Italia, emerso dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Sanità. Dei 13.595 attualmente positivi, 899 (-41 rispetto a ieri) sono ricoverati con sintomi, 71 (+1) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 12.625 (-607) sono in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati sono stati 50443, contro i 43.219 di ieri. Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi totali è dello 0,38 per cento.

Rispetto a ieri, dunque, aumentano i nuovi contagi (oggi 193, ieri 138), ma a fronte di circa 7mila tamponi in più. La Lombardia registra sempre il maggior numero di nuovi casi (oggi 71), seguita da Emilia-Romagna (49) e Piemonte (25). Nel Lazio i nuovi casi sono 14, contro i 7 del Veneto e i 7 della Toscana. Quattro le regioni a contagi zero: Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta e Molise, oltre alla provincia autonoma di Trento. Calano invece, rispetto a ieri, i morti: oggi sono 15, ieri 30.

