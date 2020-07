Brasile, Bolsonaro: “Sono positivo al Coronavirus”, poi toglie la mascherina

È diventato virale sui social il video che immortala il presidente del Brasile Jair Bolsonaro mentre si toglie la mascherina davanti ai giornalisti, dopo aver ufficializzato di essere risultato positivo al Coronavirus. Nel filmato si vede Bolsonaro che, subito dopo la fine della conferenza stampa tenutasi presso il palazzo dell’Alvorada di Brasila, indietreggia di qualche passo, togliendosi la mascherina subito dopo aver parlato con i giornalisti. Un gesto, che è stato visto come l’ennesima provocazione da parte del presidente brasiliano, che finora ha sempre minimizzato l’impatto del Covid-19 sia nel suo Paese che nel resto del mondo. Poco dopo la conferenza stampa, inoltre, Bolsonaro ha postato un video sul suo profilo Facebook in cui si è mostrato sorridente, mentre assumeva l’idrossiclorochina, farmaco la cui efficacia contro il Coronavirus non è stata ancora provata da studi scientifici e che anzi può provocare danni collaterali.

