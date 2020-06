Ore 07.00 – Al via la Fase 3: spostamenti liberi tra regioni. Ecco cosa non si può ancora fare – Prende il via la Fase 3, con gli spostamenti liberi tra regioni. Da oggi per gli italiani c’è piena libertà di circolazione sull’intero territorio nazionale, nonostante la perplessità di alcuni presidenti di regione. Restano comunque in vigore una serie di divieti. Ecco le regole che dovremo ancora rispettare:

Assembramenti, anche in casa: rimane in vigore il divieto di stare troppo vicini nei luoghi pubblici, all’aperto e anche in casa

rimane in vigore il divieto di stare troppo vicini nei luoghi pubblici, all’aperto e anche in casa Baci e abbracci: consentiti solo con chi è congiunto. Mentre con i parenti non conviventi, gli amici e i conoscenti vanno evitati

consentiti solo con chi è congiunto. Mentre con i parenti non conviventi, gli amici e i conoscenti vanno evitati Disfarsi delle mascherine : saranno nostre compagne di viaggio ancora a lungo. Nei luoghi pubblici e nelle attività in cui non è possibile mantenere la distanza rimangono obbligatorie. In alcune Regioni, lo sono anche all’aperto

: saranno nostre compagne di viaggio ancora a lungo. Nei luoghi pubblici e nelle attività in cui non è possibile mantenere la distanza rimangono obbligatorie. In alcune Regioni, lo sono anche all’aperto Togliere i guanti nei negozi : in molte attività commerciali al chiuso sono fortemente consigliati, al supermercato obbligatori

: in molte attività commerciali al chiuso sono fortemente consigliati, al supermercato obbligatori Rifiutarsi di misurare la temperatura: per l’accesso in alcuni luoghi pubblici è necessario non avere una temperatura maggiore di 37,5 gradi. Rifiutarsi di sottoporsi alla misurazione è impossibile

per l’accesso in alcuni luoghi pubblici è necessario non avere una temperatura maggiore di 37,5 gradi. Rifiutarsi di sottoporsi alla misurazione è impossibile Non rispettare la distanza di 1 metro: le distanze di sicurezza saranno imposte ancora per molto tempo. Un metro in condizioni normali, due metri se si svolge attività fisica

le distanze di sicurezza saranno imposte ancora per molto tempo. Un metro in condizioni normali, due metri se si svolge attività fisica Andare dal parrucchiere o in palestra senza prenotare : per evitare assembramenti, tutti questi servizi saranno ancora su prenotazione

: per evitare assembramenti, tutti questi servizi saranno ancora su prenotazione Rifiutarsi di dare le proprie generalità nei negozi: nelle attività che lo richiedono, come negozi o ristoranti, possono essere chieste le generalità per tracciare le persone entrate eventualmente in contatto con cittadini positivi al Coronavirus

nelle attività che lo richiedono, come negozi o ristoranti, possono essere chieste le generalità per tracciare le persone entrate eventualmente in contatto con cittadini positivi al Coronavirus Viaggiare liberamente : nonostante le aperture delle frontiere, all’estero ci sono molti Paesi che hanno imposto limitazioni all’ingresso di cittadini italiani. Non saremo ancora liberi di girare tutto il mondo

: nonostante le aperture delle frontiere, all’estero ci sono molti Paesi che hanno imposto limitazioni all’ingresso di cittadini italiani. Non saremo ancora liberi di girare tutto il mondo Evitare la quarantena in caso di contatto con positivi: la quarantena rimane obbligatoria se si è stati in contatto con individui risultati contagiati. Stesso discorso per alcune Regioni, come la Sicilia (fino all’8 giugno), che impongono la quarantena a tutti coloro che arrivano

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Pisano, l’app Immuni è stata scaricata 500 mila volte – Immuni è stata scaricata 500.000 volte nelle prime 24 ore dal lancio dell’app. Lo ha detto il ministro per l’Innovazione Paola Pisano durante un’intervista al TG1. “​Ad oggi siamo il primo grande Paese europeo a usare questa tecnologia, tra i primi al mondo”, ha aggiunto Pisano. Nel primo pomeriggio Immuni era al primo posto fra le app per iPhone di Apple, davanti a TikTok, Whatsapp, Intagram, YouTube, Gmail.

Il Bollettino della Protezione Civile di martedì 2 giugno – Il bollettino di oggi diramato dalla Protezione Civile riferisce di 318 nuovi contagi da Coronavirus in Italia. I decessi rilevati fino ad oggi sono 33.530 (+55 rispetto a ieri), i guariti 160.092 (1.737 in più rispetto a ieri), mentre il numero complessivo dei casi positivi è di 39.893 (1.474 in meno rispetto al giorno precedente), per un totale di 233.515 casi. Dei 39.893 attualmente positivi, 5.916 (-183) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 408 (-16) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 33.569 (-1275) si trovano in isolamento domiciliare.

Il discorso di Sergio Mattarella a Codogno – “Vorrei a Lei signor sindaco e a tutti i sindaci presenti chiedere di rinnovare il mio ringraziamento ai cittadini per il senso di responsabilità e serietà con cui hanno affrontato i sacrifici. Un esempio di senso civico e alto patrimonio morale, di grande valore dei cittadini, anche di quelli di Vo’, al nostro Paese”, ha detto il presidente della Repubblica in visita a Codogno.

“La celebrazione ha luogo qui e idealmente in tanti luoghi in cui il dolore ha colpito il nostro popolo e dove conto di recarmi in altre occasioni. In questi luoghi si trova oggi la Repubblica. Da Codogno, dove è iniziato il nostro percorso di sofferenza, vogliamo ricordare i valori della costituzione. Solo con il ricordo possiamo ricucire le ferite, ricordando nomi, volti storie delle vittime. Questa visita assume il significato di auguri, i più intensi e affettuosi, a coloro che stanno ancora lottando per la guarigione. Ringrazio chi si è prodigato per curarli e assisterli negli ospedali, nei presidi sanitari, senza domandarsi chi fossero o chiedersi che idee professassero, ma guardando soltanto a loro essere persone. Non andrà dimenticato quello che hanno fatto tanti medici, infermieri, farmacisti che, lungi dal sottrarsi al proprio compito, hanno contrastato l’epidemia, con coraggio, sovente ponendosi a rischio. Molti sono rimasti vittime del loro senso del dovere. Non ci sono parole adeguate per esprimerli la nostra riconoscenza”, ha detto Mattarella.

“La gratitudine va anche al mondo della scienza e della ricerca. Abbiamo anche assistito allo sviluppo di reti di solidarietà, opera di persone di ogni età verso chi si trovava in difficoltà. Siamo stati testimoni di numerosi gesti, testimonianze di altruismo e felice inventiva. Si è manifestato un patrimonio morale presente nel nostro Paese che va esaltato e posto a frutto. È il sommerso del bene, che va fatto affiorare e prevalere per la ricostruzione che ci attende”, ha continuato.”Siamo stati investiti da un fenomeno che per la sua velocità e i suoi effetti sono sconosciuti anche alla scienza. Desidero ringraziare tutti i presidenti e i sindaci che insieme a Fontana, Passerini e gli altri hanno affrontato il pieno del vortice dell’emergenza e si stanno adoperando perché la ripresa possa avvenire in sicurezza. Ora è il tempo dell’impegno in cui tutti siamo chiamati a fare a pieno il nostro dovere, senza distinzioni. In questa visita a Codogno, breve ma sentita, accanto a un albero che so che ha un significato particolare, oggi come a Roma, all’Altare della Patria, è presente l’Italia della civiltà e del coraggio in cui celebriamo quello che tiene unito il nostro Paese. Da cui vogliamo ripartire per il futuro. Grazie al nostro Paese e ai nostri cittadini per l’esempio che hanno dato all’Europa e al mondo”, ha concluso il presidente della Repubblica.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Leggi anche: 1. Vi mostriamo la lettera che Crisanti inviò alla Sanità Veneta raccontando una “piccola bugia” sui tamponi agli asintomatici (di S. Lucarelli) / 2. Mancata zona rossa Alzano-Nembro, il Viminale smentisce la Procura di Bergamo che invece ha già “assolto” Regione Lombardia. Fontana e Gallera potevano farla se avessero voluto

3. Recovery Fund, luci e ombre della proposta che sfida la storia / 4. Dopo il Covid il ministro Amendola vuole riformare l’Oms, ma il governo se ne è dimenticato / 5. “Vi spiego cosa intendevo quando ho detto che la Lombardia aggiusta i numeri sul Covid”: Cartabellotta a TPI