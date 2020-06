Conferenza stampa Conte diretta video streaming live: dove vederla

CONFERENZA STAMPA CONTE STREAMING DIRETTA TV – Oggi, mercoledì 3 giugno 2020, giorno che segna la fine della fase più dura dell’emergenza Coronavirus con l’apertura agli spostamenti tra regioni, alle ore 18 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il capo del governo dovrebbe esprimersi sui risultati ottenuti nel contrasto al contagio di Covid-19 negli ultimi mesi, i dati degli ultimi giorni, e soprattutto per fare il punto sulla ripartenza e sulle misure per affrontare la crisi economica generata dalla pandemia. Qui indichiamo tutte le principali informazioni su come e dove vedere la conferenza stampa del premier Conte in diretta in tv o sul web in live streaming.

LA CONFERENZA DI CONTE LIVE

Conferenza stampa Conte 3 giugno 2020 in tv: orario e streaming

Sarà possibile vedere in diretta la conferenza stampa del presidente Conte oggi, mercoledì 3 giugno 2020, sia in tv sia online in live streaming. Per seguirla in televisione basterà sintonizzarsi alle ore 18 sulle principali reti televisive ma soprattutto sui canali all news, che interromperanno i loro programmi per collegarsi con la conferenza. Seguiranno certamente l’intervento del premier ad esempio, tra gli altri, SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48).

Per quanto riguarda il web e lo streaming la conferenza stampa di Conte sarà disponibile sul profilo Facebook ufficiale del capo del governo, sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi. Altra soluzione è quella di connettersi via smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme Rai Play, Mediaset Play o al sito di SkyTg24.

L’annuncio dell’intervento del presidente del Consiglio è arrivato proprio dai suoi canali social. “Oggi pomeriggio, alle 18, conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi”, è il messaggio postato in mattinata dalle pagine Facebook, Twitter e Instagram.

Cosa annuncerà Conte

I risultati delle misure del governo finora adottate per affrontare l’emergenza Coronavirus e un piano per affrontare la nuova emergenza che l’Italia si trova di fronte, quella economica. Sono i grandi temi che il presidente del Consiglio Conte dovrebbe affrontare oggi nella sua conferenza stampa a Palazzo Chigi. A poche ore dalla conferenza stampa si è parlato dell’intenzione del presidente del Consiglio di lanciare un messaggio di soddisfazione per le scelte dell’esecutivo per contenere il contagio da Covid-19 . La data del 3 giugno rappresenta infatti uno spartiacque nel tentativo di rilanciare il Paese. È il giorno del via libera agli spostamenti regionali senza autocertificazioni e il premier intende spiegare anche cosa ha intenzione di fare l’esecutivo per affrontare la crisi.

Tra le anticipazioni dell’intervento di Conte in conferenza stampa è anche spuntato il racconto di un’Italia che riapre i propri confini pronta ad accogliere gli arrivi dall’estero senza obbligo di quarantena. Sicuramente non mancheranno riferimenti ai provvedimenti finora approvati da governo e Parlamento per il sostegno a lavoratori e imprese, le misure contenute in decreto Cura Italia di marzo e nel più recente decreto Rilancio.

