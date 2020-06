Conferenza stampa Conte oggi 3 giugno | Diretta live

CONFERENZA STAMPA CONTE DIRETTA LIVE – Oggi, mercoledì 3 giugno 2020, giorno del via libera definitivo agli spostamenti tra regioni, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene in conferenza stampa a Palazzo Chigi, alle 18. Un intervento (ecco come seguirlo in streaming e in tv) sulla nuova fase dell’emergenza Coronavirus, sui risultati ottenuti nel contrasto al contagio e per fare il punto sulla ripartenza e sulle misure per affrontare la nuova crisi economica generata dalla pandemia.

Conferenza stampa di Conte: la diretta live

Di seguito, tutte le dichiarazioni in tempo reale del premier Conte nel corso della conferenza stampa da Palazzo Chigi:

Le anticipazioni

A poche ore dalla conferenza stampa annunciata via social si è parlato dell’intenzione di Conte di lanciare un messaggio di soddisfazione per il risultato positivo ottenuto dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus nella fase più difficile dell’emergenza e le successive aperture graduali. La data del 3 giugno è uno spartiacque nel tentativo di rilanciare il Paese: è il giorno che segna l’inizio di una nuova fase con il via libera agli spostamenti regionali senza autocertificazioni, e il capo del governo intende spiegare anche cosa ha intenzione di fare l’esecutivo per affrontare la nuova grande emergenza, quella economica.

Il premier dovrebbe innanzitutto evidenziare i dati della progressiva discesa del numero di nuovi contagiati e di pazienti attualmente positivi, il calo del numero di ricoverati in terapia intensiva e la pressione calata sul sistema sanitario. Conte ha l’obiettivo di parlare di un’Italia “sicura” anche per invitare i turisti stranieri a tornare nel Paese, che ha affrontato per prima in Occidente la minaccia del Covid-19. Potrebbe quindi arrivare dal presidente un invito a visitare le nostre regioni rivolto soprattutto a quei Paesi, come la Germania e la Francia, che ogni anno contribuiscono in maniera significativa al numero di presenze turistiche.

Tra le anticipazioni è spuntata l’ipotesi del racconto di un’Italia che riapre i propri confini pronta ad accogliere gli arrivi dall’estero senza obbligo di quarantena: una mossa che servirà anche al ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha programmato per i prossimi giorni un tour in Germania, Slovenia e Grecia proprio per evitare che l’Italia venga esclusa o limitata nella mobilità in entrata o in uscita.

Certamente nella conferenza stampa di Conte non mancheranno riferimenti ai provvedimenti finora approvati da governo e Parlamento per affrontare la crisi economica, in particolare le misure di sostegno a lavoratori e imprese contenute in decreto Cura Italia e decreto Rilancio. Il premier sarebbe pronto a parlare di “occasione per cambiare il Paese” con un piano decennale di grandi trasformazioni. Un progetto di lungo termine e lungo respiro che si basa molto sull’Europa e il Recovery plan.

La conferenza stampa arriva il giorno dopo le manifestazioni del centrodestra e dei gilet arancioni con Conte che verrà sollecitato a rispondere alle piazze che lo hanno contestato con durezza.

Leggi anche: 1. Vi mostriamo la lettera che Crisanti inviò alla Sanità Veneta raccontando una “piccola bugia” sui tamponi agli asintomatici (di S. Lucarelli) / 2. Mancata zona rossa Alzano-Nembro, il Viminale smentisce la Procura di Bergamo che invece ha già “assolto” Regione Lombardia. Fontana e Gallera potevano farla se avessero voluto

3. Recovery Fund, luci e ombre della proposta che sfida la storia / 4. Dopo il Covid il ministro Amendola vuole riformare l’Oms, ma il governo se ne è dimenticato / 5. “Vi spiego cosa intendevo quando ho detto che la Lombardia aggiusta i numeri sul Covid”: Cartabellotta a TPI

