Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 6 milioni e 400mila i casi di Coronavirus accertati nel mondo finora. La pandemia – originatasi in Cina e poi diffusasi in particolare in Occidente – è particolarmente diffusa oggi in Europa, Stati Uniti e Brasile. Qui le ultime news sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi mercoledì 3 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Calcio: 25 positivi in un squadra ucraina, club in quarantena – La squadra di calcio ucraina, Karpaty Lviv, è stata messa in quarantena dopo che 25 persone tra i giocatori e staff sono risultati positivi al nuovo coronavirus. Lo ha reso noto la Premier League del Paese. Tutti i contagiati si sono auto-isolati mentre il club è stato “messo in quarantena per almeno due settimane”, ha spiegato la federazione in una nota. Gli allenamenti sono stati sospesi. Le prossime due partite per la squadra di Leopoli, in programma a metà giugno, sono state annullate. Il Karpaty ha spiegato che 65 persone sono state sottoposte a test per il coronavirus e ha esortato altri club a fare lo stesso con “la massima responsabilità”.

Ore 06.00 – In Brasile superati i 30mila morti – In Brasile i decessi per il coronavirus sono oltre 30mila. Lo hanno reso noto le autorità.I contagi nel Paese sono oltre 500mila.

