Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia vengono diramati attraverso un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 3 giugno.

Ore 18,00 – Il bollettino della Protezione Civile – È di 39.297 (-596) persone attualmente positive, 33.601 (+71) decessi e 160.938 (+846) guariti, per un totale di 233.836 (+321) casi, il bilancio odierno inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile. Dei 39.297 positivi, 5.742 (-174) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 353 (-55) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 33.202 (-367) sono in isolamento domiciliare.

Continua il decremento degli attuali positivi, che oggi registra un ulteriore decremento di 596 unità, in calo rispetto al dato di ieri che era di -1474. Si rialza leggermente il numero dei morti, 71, a fronte dei 55 registrati ieri, mentre oggi si registrano 846 guariti a fronte dei 1737 registrati ieri. Dei 321 casi totali registrati oggi in Italia, giorno in cui vengono riaperti gli spostamenti tra Regioni, ben 237 si sono verificati in Lombardia. Si conferma il decremento anche per quanto riguarda i ricoverati in ospedale, che oggi risultano essere -174 rispetto a ieri, quando era stato registrato il dato di -183, e dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva: -55 contro i -16 registrati ieri. Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati realizzati 37.299 test a fronte dei 52.159 tamponi effettuati ieri.

