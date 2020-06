Manifestazione del centrodestra per il 2 giugno

Dopo la fase più dura dell’emergenza Coronavirus il centrodestra unito, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, torna in piazza il 2 giugno, nel giorno della Festa della Repubblica, per una manifestazione contro il governo Conte a Roma, in piazza della Repubblica. È il tentativo per ricompattare il fronte e rilanciare l’opposizione in una fase di tensione nel Palazzo e soprattutto nel Paese.

Lega, Fdi e Forza Italia a Roma con flash mob silenziosi

I tre principali partiti di centrodestra hanno annunciato la manifestazione in piazza per manifestare contro le politiche “confuse e inefficaci” del governo e a sostegno dell'”Italia che non si arrende” alle conseguenze economiche della pandemia. L’iniziativa è stata però ridimensionata rispetto al progetto iniziale di evento nazionale, che è stato rinviato a quando le condizioni di diffusione del contagio lo consentiranno. L’appuntamento è previsto per ora per il 4 luglio, ancora a Roma, al Circo Massimo.

La manifestazione di oggi prevede flash mob silenziosi, seppur dal grande impatto “simbolico e scenico”, nel centro della Capitale, tra via del Corso e Piazza del Popolo, e in altre città 70 di tutto il Paese, tra capoluoghi di regione o di provincia.

I leader Salvini, Meloni e Tajani a Piazza del Popolo alle 10

Il programma dell’iniziativa prevede che a Roma, a partire dalle 10, la partecipazione di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Mentre Silvio Berlusconi si trova ancora in provenza con la famiglia, come per tutto il periodo di lockdown. Inoltre è stata prevista la presenza di circa 300 parlamentari e dirigenti di partito, in rappresentanza, equamente ripartita, di Lega, Fdi e Forza Italia.

Non è stata prevista nessuna bandiera di partito, ma solo tricolori e cartelli con frasi a sostegno delle categorie economiche più colpite dalle chiusure imposte dalle misure anti-contagio da Coronavirus. Le iniziative, cui parteciperà anche Cambiamo di Giovanni Toti, dovrebbero svolgersi nel pieno rispetto delle norme in vigore, con distanziamenti e mascherine, con l’obiettivo di essere, nei contenuti e nella forma, molto distanti dalle proteste inscenate nei giorni scorsi dai gilet arancioni di Antonio Pappalardo e dal movimento ‘Marcia su Roma’, che torneranno a manifestare proprio in piazza del Popolo domani, quattro ore dopo il centrodestra.

Meloni: “Non scendete in piazza”

A promuovere la manifestazione alla vigilia è stata soprattutto la leader di Fdi Giorgia Meloni. “​Domani – ha annunciato ieri in un video via Facebook – Fratelli d’Italia sarà in piazza, insieme agli alleati di Lega e Fi, per dare voce all’Italia che non si arrende”. “Non vi chiediamo di venire – ha precisato la presidente di Fdi rivolgendosi ai sostenitori – perché non conosciamo ancora la curva dei contagi, vogliamo una manifestazione sicura e non vogliamo dare alcun alibi al governo per giustificare i suoi fallimenti”. “Vi chiediamo però – ha aggiunto – di aiutarci a diffondere le immagini delle iniziative che pubblicheremo. In piazza vi aspettiamo il 4 luglio, per una grande manifestazione nazionale”.

Il messaggio di Meloni è stato una sorta di manifesto dell’iniziativa. “Abbiamo scelto la Festa della Repubblica – ha continuato la leader di Fratelli d’Italia – perché crediamo che non ci sia modo migliore per festeggiare la nostra Repubblica che rappresentare simbolicamente quei milioni di italiani che non ci stanno a un racconto di un’Italia destinata al declino per colpa dell’emergenza Coronavirus o delle scelte sbagliate del governo. Noi sogniamo una Repubblica di orgoglio, di libertà e di lavoro e sventoleremo le bandiere tricolori esattamente per questo”.

E ancora: “Sono iniziative simboliche quelle di domani: non vi chiediamo di scendere in piazza con noi. Abbiamo scelto di manifestare in sicurezza perché non conosciamo ancora la curva dei contagi dopo la riapertura e perchè non vogliamo dare alibi a un governo che non aspetta altro per scaricare la responsabilità dei suoi fallimenti su di noi”. “Vi chiederemo invece di scendere in piazza con noi il prossimo 4 luglio, quando, insieme, riempiremo il Circo Massimo con il nostro dissenso e le nostre speranze”, ha poi concluso.

